香港民主最黑暗的一天！民進黨譴責中共迫害人權、呼籲立刻釋放黎智英

記者盧素梅／台北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英1月遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院今（9 ）日上午宣布重判20年有期徒刑，且表明不傾向因其健康狀況予以減刑。《華爾街日報》旋即發出社論指出，這對已被單獨監禁5年且高齡患有慢性病的黎智英「無異於死刑」。對此，民進黨中國部表示表達最嚴厲的譴責，香港在中共的威權陰影下，已遭到毀滅性的打擊，今天是香港民主最黑暗的一天。

民進黨中國部指出，過去幾年，香港人民為追求民主自由一次次走上街頭，遭到中共當局一次次的無情鎮壓，系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，瓦解香港的司法獨立，使香港的人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。中共當局不僅無視港人的正當訴求，更不惜毀棄「一國兩制，五十年不變」承諾，對香港祭出一連串「國安惡法」，就是為了要牢牢掌握對香港的控制權。

廣告 廣告

民進黨中國部並指出，黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個。只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。

民進黨中國部強調，人民才是國家的主人，司法應是保障人權的最後防線，而不是政權用來清算異議的工具。民進黨中國部嚴正呼籲中國政府，立即停止以「國安法」進行政治迫害，也應立即釋放黎智英與所有無辜受害的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利，讓司法回歸法治、讓新聞回歸自由。唯有尊重人權、停止打壓、勇於改革，才有可能迎來真正的國際尊重與「長治久安」；永無止境的極權打壓與司法迫害，只會讓國家與人民都陷入永恆的黑暗。

更多三立新聞網報導

黎智英被重判入獄！香港特首李家超高喊「大快人心」

黎智英被重判20年！他內心最大願望曝光：「我想成為臺灣人」原因催淚

78歲黎智英國安案重判20年！外界轟「形同死刑」 黎智英兒批英施壓不足

黎智英重判20年！陸委會嚴厲譴責：假國安之名行政治迫害之實

