香港民主最黑暗一天！黎智英違反國安法宣判 重判20年恐老死獄中

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人、被視為香港民主運動最後精神領袖的黎智英，今(9)日遭香港高等法院依《港區國安法》重判有期徒刑20年。這位現年78歲、曾誓言「如果我必須坐牢，我不在乎」的媒體大亨，因被控「串謀勾結外國勢力」等罪名成立，將面臨在鐵窗後度過餘生的命運。

法官認定「罪行重大」重判20年

綜合港媒報導，黎智英案被視為國安法實施後最具指標性的審判。法官在判詞中指出，黎智英長期利用《蘋果日報》作為政治平台，與外國勢力串謀制裁中國與香港特區政府，行為屬國安法中情節最嚴重的「罪行重大」級別，因此判處20年監禁。

此前檢方在法庭上指控，黎智英無論在國安法生效前後，唯一意圖就是「尋求中共倒台」，甚至不惜犧牲香港利益。儘管辯方律師求情時強調，黎智英已屆78歲高齡，患有糖尿病、高血壓及眼疾，且長期單獨囚禁使他身心俱疲，「在監獄度過的每一天，都讓他離生命盡頭更近一步」，但法官仍做出重判決定。

從偷渡客到民主鬥士的傳奇人生

黎智英的一生見證了香港的興衰。1948年生於廣州的他，12歲時偷渡到香港，從手套工廠童工做起，後來創辦佐丹奴(Giordano)服飾王國，成為白手起家的億萬富豪。1989年六四天安門事件成為他的人生轉捩點，他隨後創辦《壹週刊》與《蘋果日報》，成為抨擊北京與港府最猛烈的聲音。

從2014年的雨傘運動到2019年的反送中抗爭，黎智英始終站在街頭第一線。即便在國安法生效後，他也拒絕離開香港，曾言：「香港已死，但我會戰鬥到最後。」如今，這位昔日身材圓潤、被暱稱為「肥佬黎」的大亨，在長達4年半的還押折磨下已日漸消瘦。

國際社會強烈譴責 川普曾籲放人

此次判決引發國際社會高度關注。黎智英的兒子黎崇恩與女兒黎采多次奔走英美，呼籲各國政府營救父親。美國總統川普曾公開表示對黎智英的處境感到「非常難過」，並呼籲中國國家主席習近平考慮釋放他；英國與G7外長也曾發表聯合聲明要求放人。

然而，北京方面始終強硬回應，堅稱此案與新聞自由無關，而是「法律伸張正義」。隨著黎智英遭重判，外界普遍認為，這象徵著香港昔日的新聞自由與異議空間，已徹底走入歷史。

