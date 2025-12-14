香港民主黨召開特別會員大會 決議解散（1） (圖)

其他人也在看
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適的時間進行提名作業。
國民黨嘉義縣長人選難產？ 王育敏：不排除推動在野大聯盟
國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏今（13）日在建黨131周年黨慶活動中表示，面對明年縣長選戰人選難產困境，不排除延續過去經驗，推動「在野大聯盟」策略，若有優秀人選出現，將結合在野共同力量爭取勝選。
不滿缺席嘉縣黨慶活動 藍議會黨團書記長砲轟鄭麗文「聽不到基層心聲」
國民黨嘉義縣黨部今在水上鄉白人牙膏觀光工廠舉辦131周年黨慶活動，國民黨主席鄭麗文未到場，由副主席季麟連代表出席。國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝今不滿鄭麗文缺席，上台致詞砲轟鄭麗文「來匆匆、去匆匆」，地方幹部座談會議不曾出席，只會去拜神明，求保佑可以，但也應該了解基層的辛苦，基層無處發聲，希望今
藍營嘉義縣長人選未定 王育敏：在野大聯盟會納優秀人選考量
明年11月28日舉行嘉義縣長選舉，民進黨正進行黨內初選，由立委蔡易餘、縣議員黃榮利競爭；國民黨嘉義縣長提名人選未定，被點名可能人選之一的國民黨嘉義縣黨部主委王育敏今受訪說，現在擔任縣黨部主委，持續為鄉親服務，至於明年（縣長）大選，過去曾有組在野大聯盟打選戰經驗，與中央黨部有共識，如果有優秀人選，會結
彰化縣長類初選黃金週 綠營四強爭提名拜票衝刺
彰化縣 / 綜合報導 2026彰化縣長選舉，藍綠兩黨都還沒正式提名，但民進黨下週將進行市內電話民調，作為內部參考，參與提名的四人，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富，都在黃金週末勤跑基層全力衝刺。國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，不過對於參選遲遲沒鬆口，反倒是兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋各自在社群打空戰，拚出線。民眾說：「當選當選。」另一邊立委黃秀芳，抓緊空檔時間，參加活動拜票，民進黨彰化縣長提名類初選，進入白熱化階段，將在12月15日到18日，擇一天舉辦對比民調，預估12月底前就會決定人選。立委(民)黃秀芳說：「有信心迎戰國民黨的任何對手，不論對手是誰我們都會端出最好的政見。」民進黨內有4人爭取黨內提名，不只兩名現任立委表態，彰化市長林世賢也動起來，勤跑基層，就連前彰化市長邱建富也加入戰局，深入各大市場和攤商近距離交流，甚至在民調前的黃金周，舉辦造勢拚場。立委(國)謝衣鳯(114.12.7)說：「委員這樣是有意願嗎，我們會跟中央黨部共同來討論。」相較民進黨彰化縣長人選，12月底前可望明朗，在國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，也被綠營視為假想敵，不過對於出任參選遲遲沒鬆口，但國民黨內，已經有挑戰者磨刀霍霍，兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋，分別也在社群打美食戰，祭出私房口袋名單，帶大家吃在地美食。前彰化副縣長柯呈枋說：「我具有即戰力我有信心擔任縣長，可以無縫接軌第一天就能上。」2026彰化縣長之爭，牽動中台灣政治版圖，藍綠陣營提早推出人選勤跑基層，至於最後會推派誰出戰，民調、基層實力都成黨內考量。 原始連結
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導
酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。蘇一峰透過臉書引用投票結果，嘲......
富邦U18》被台灣17歲側投震撼！韓國教頭：在南韓會是第一名
2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天正式開戰，新竹市隊17歲側投王翾祈繳出7局完投勝，率隊以2：1擊敗韓國勁旅京畿道。京畿道總教練宋性洙狂讚：「如果他在韓國，會是青棒第一的側投。」王翾祈今開賽就對崔瑞允投出觸身球，對方連盜2個壘包，並靠金鍵滾地球跑回分數。即便首局就掉分，王翾祈不慌不忙，一路
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...
腸病毒重症警訊！毛加恩1歲女併發腦炎 夫妻倆沿街求救搶救成功
毛加恩14日透過社群發文回顧當時情況，表示最初是大兒子Noah先出現腸病毒症狀入院，不久後女兒Kyla也開始發燒。在就醫過程中，Kyla在咖啡廳進食時突然出現眼睛上吊、臉色發紫、身體癱軟等症狀，夫妻倆誤以為是食物噎住，緊急施以哈姆立克法並試圖清除口中食物，但無效。情急...
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。
時代雜誌年度運動員 大谷55轟、全票MVP竟成遺珠
美國代表性平面雜誌《時代》（TIME）。今天把年度最佳運動員，頒給了 WNBA 拉斯維加斯王牌隊球員葳爾森（A'ja Wilson），這是該雜誌連2
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27