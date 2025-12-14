香港民主黨召開特別會員大會 決議解散（1） (圖)

彰化縣 / 綜合報導 2026彰化縣長選舉，藍綠兩黨都還沒正式提名，但民進黨下週將進行市內電話民調，作為內部參考，參與提名的四人，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富，都在黃金週末勤跑基層全力衝刺。國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，不過對於參選遲遲沒鬆口，反倒是兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋各自在社群打空戰，拚出線。民眾說：「當選當選。」另一邊立委黃秀芳，抓緊空檔時間，參加活動拜票，民進黨彰化縣長提名類初選，進入白熱化階段，將在12月15日到18日，擇一天舉辦對比民調，預估12月底前就會決定人選。立委(民)黃秀芳說：「有信心迎戰國民黨的任何對手，不論對手是誰我們都會端出最好的政見。」民進黨內有4人爭取黨內提名，不只兩名現任立委表態，彰化市長林世賢也動起來，勤跑基層，就連前彰化市長邱建富也加入戰局，深入各大市場和攤商近距離交流，甚至在民調前的黃金周，舉辦造勢拚場。立委(國)謝衣鳯(114.12.7)說：「委員這樣是有意願嗎，我們會跟中央黨部共同來討論。」相較民進黨彰化縣長人選，12月底前可望明朗，在國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，也被綠營視為假想敵，不過對於出任參選遲遲沒鬆口，但國民黨內，已經有挑戰者磨刀霍霍，兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋，分別也在社群打美食戰，祭出私房口袋名單，帶大家吃在地美食。前彰化副縣長柯呈枋說：「我具有即戰力我有信心擔任縣長，可以無縫接軌第一天就能上。」2026彰化縣長之爭，牽動中台灣政治版圖，藍綠陣營提早推出人選勤跑基層，至於最後會推派誰出戰，民調、基層實力都成黨內考量。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話