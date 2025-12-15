香港民主黨宣布解散 創立逾30年曾是最大反對黨

香港民主黨12月14日召開特別黨員大會，會中針對解散與否進行表決，最終以117票贊成、0票反對、4票空白票，以97%的贊成率做出解散決議，民主黨主席羅健熙隨即宣布，民主黨自即起停止運作。

羅健熙表示，希望能在1年內完成清算，剩餘資產將捐給慈善機構「工業傷亡權益會」。民主黨則在聲明中強調，這30年的信念和堅持，在香港歷史上會留下一筆；也希望大家心存善良、誠實、正直、努力過好每一天，守護好自己與身邊的人。

民主黨成立於1994年，一直是香港主要反對黨，1998年、2000年更曾分別在立法會選舉中獲得13、12個議員席次，成為當時最大反對黨。

不過在中國2020年宣布推出「港版國安法」時，民主黨公開表示反對，並在該年立法會選舉前夕規劃舉行民主派初選，時任黨主席胡志偉即因此被控違反串謀顛覆國家政權罪而遭逮捕。

隨後，中共當局又於2021年推動「愛國者治港」，民主黨因此逐漸被排除於主流政治外。曾有許多民主黨員表示，被中方告知若不解散政黨，就可能面臨逮捕等後果。《路透》表示，香港最後一個主要反對黨解散，是中國長年對香港剩餘自由派施壓的結果。