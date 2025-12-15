香港民主黨正式解散！30年反對派領頭羊走入歷史

2025年4月2日，前民主黨主席劉慧卿關上民主黨辦公室的大門。（圖／達志／美聯社）

在中國多年來持續收緊政治控制與國安整肅行動的背景下，香港最後1個具規模的反對派政黨正式走入歷史。民主黨（The Democratic Party）於14日召開特別會員大會，經黨員投票後決定正式解散並進入清盤程序，象徵香港自由派政治力量的進一步消退。

據《路透社》報導，成立於1994年的民主黨，比香港主權移交中國還早3年誕生，長期被視為香港反對派的領頭羊。在其全盛時期，民主黨曾於全港立法機構選舉中屢創佳績，並在議會內外推動民主改革、要求北京履行保障自由與高度自治的承諾。

民主黨主席羅健熙在會後表示，此舉並非輕率的決定，而是一段漫長政治旅程的終點。在121張投票中，有117票支持解散，4票棄權。他強調，能在30年間與香港市民並肩同行，是民主黨最大的榮耀，黨的核心始終是香港及市民的福祉。

這次解散的背景，與2019年席捲全港的「反對逃犯條例修訂草案運動」（反送中運動）密切相關。當年，因反對被視為象徵北京加強控制的政策，引發長時間抗爭，北京隨後於2020年實施涵蓋廣泛的國家安全法，以打擊其認定的顛覆、分裂與勾結外國勢力行為。此後，大量反對派人士遭拘捕，公民社會組織陸續解散，多家媒體亦相繼停運。

多名民主黨資深成員曾私下向《路透社》透露，他們在近期遭中國官員或中間人接觸，被明確要求解散政黨，否則將面臨包括可能被捕在內的嚴重後果。對此，中國在港主要代表機構「香港中聯辦」未回應媒體的置評請求。

前民主黨主席劉慧卿對解散結果表達深切遺憾。她質疑，1個長年為香港公共利益奮鬥的政治組織，為何必須以如此方式告終，並直言這反映出當前政治環境的嚴峻。她指出，「一國兩制」原本承諾香港享有高度自治，但現實中卻不斷收縮，民主從未真正實現，市民也從未有機會自由選出自己的政府。她希望未來不會看到更多人因政治原因被捕。

民主黨的解散時點亦具有高度象徵性。這項決定作出前1週，香港剛完成1場僅限「愛國者」參選的立法會選舉；而在解散投票翌日，壹傳媒、蘋果日報創辦人黎智英，即將在1宗具指標意義的國安案件中接受裁決。

事實上，民主黨早在2021年便因中國大幅改革香港選舉制度而被排除於主流政治之外。新制度規定，只有經審查被認定為「愛國者」的人士，才能參選公職，使民主黨徹底失去制度內的政治空間。今年6月，另1個親民主團體「社會民主連線」（League of Social Democrats）亦坦言，在「巨大的政治壓力」下選擇解散。

多名民主黨重量級人物至今仍身陷囹圄，包括胡志偉、何俊仁、黃碧雲與林卓廷，皆因2020年實施的國安法，被判刑或仍遭羈押。這項法律引發國際社會高度關注，美國與英國等政府批評其被用來壓制異議與侵蝕個人自由。中國官方則一再為國安法辯護，強調沒有任何自由是毫無節制的，並稱該法已為香港恢復穩定。

