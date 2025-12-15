香港民主黨走入歷史 王定宇對照台港示警：這才叫獨裁

民進黨立委王定宇。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 在中國統治下，香港民主黨於14日召開特別會員大會，正式表決通過解散與清算，即日起結束超過30年的政治行動。民進黨立委王定宇今（15）日對此有感而發，指出香港民主政黨被迫解散、新聞自由遭全面扼殺，才是真正的獨裁樣貌，並直言，這與台灣依法運作的民主制度形成強烈對比。

王定宇表示，香港民主黨的解散，象徵香港民主政治正式劃下句點；而壹傳媒創辦人黎智英，僅因經營媒體，便遭到沒收資產、媒體被迫解散，且長期遭拘禁，甚至面臨終身監禁的命運，「中國共產黨的統治，這才是獨裁」。

王定宇也反諷指出，一些能夠在台灣的議場、媒體與社群平台上，高聲批評台灣「獨裁」的政治人物、政黨與媒體人，卻同時極力將台灣推向「一個中國」的框架之中，令人質疑其真正關心的並非民主與否，而是無法容忍台灣人民擁有自己當家作主的權利。

王定宇強調，台灣的民主制度，正是容許不同意見、反對聲音與制度內的權力制衡。針對近期政治爭議，他指出，行政院依法行使憲法所賦予的不副署權力，立法院亦可依憲政程序提出不信任案，若進一步解散國會，最終仍由人民以選票決定民意支持方向，「這一切都是依照憲法運作，這不是獨裁，而是民主法治」。

最後，王定宇直言，若要討論誰才是真正濫用權力、無視憲法約束的人，應該回頭檢視那些曾通過違憲法律，甚至導致憲法法庭無法正常運作、留下「毀憲前科」的政治勢力，才是台灣民主真正需要警惕的對象。

