香港民主黨通過清盤 30年歷史正式落幕

香港民主黨今天(14日)舉行年度會議，正式通過清盤，這也意味著這個香港最悠久的民主派政黨正式走入歷史。

綜合港媒「香港01」與法新社報導，民主黨成立於1994年，成員來自香港主要的自由派團體。當時英國對香港的殖民統治即將邁入尾聲，而民主黨是第一個帶領港人爭取民主的大型政黨。

民主黨今年2月宣布啟動解散程序。主席羅健熙在記者會上表示，該黨今天召開特別會員大會，在無人反對下通過清盤，並預計將在年底前清空總部，「我們對過去30年來與民主黨並肩同行的所有市民深表感謝」。

前民主黨主席劉慧卿離開會場時對記者表示，「我不明白民主黨何以走到這一步」，坦言香港的自由與人身安全一直在縮小，只希望不會「愈縮愈多」。

創黨黨員李華明則不捨落淚，表示自己「沒想過今天局面」，盼望日後還有機會能再為市民服務。

在2019年香港爆發「反送中」民主運動後，北京當局就收緊了對香港的控制。隔年香港實施「港版國安法」，反對派逐漸式微，許多民主運動人士都遭到囚禁或流亡海外。