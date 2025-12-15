香港民主黨通過解散結束運作 港多元政治時代終結

民主黨黨主席羅健熙表示，「今天民主黨召開特別大會，正式表決通過解散政黨，進入清算程序，向過去30年來並肩同行的市民深切致謝。」

在港區國安法壓力下，香港最老牌的民主派政黨在14日特別大會中，以117票贊成、4票棄權，表決通過解散和清算，即日起終止運作。

民主黨黨主席羅健熙提及，「歷經30年風雨，民主黨走到必須畫下句點的時刻，但我們相信這30年來的信念與堅持，將在香港歷史上留下印記。」

在香港政壇走過30多個年頭，民主黨強調能與港人並肩是最大榮幸，但終究難敵時代更迭，無奈解散。

民主黨黨主席羅健熙指出，「很多事我無法說得清楚、說得肯定，但整體政治環境確實是無法簡單掠過的現實。」

民主黨曾是香港立法會第一大黨，數十年來持續推動香港特首普選，2019年更積極參與反送中運動，之後中央施壓不斷，除了多名黨員被指顛覆國家遭捕判刑。據報導，北京高層還託人帶話若不解散，後果嚴重。

前民主黨黨主席劉慧卿表示，「政治環境愈來愈差，很多記者被捕，很多市民好怕，很多人離開，還擔心會被抓，這樣環境下，民主黨已經瀕臨消失。」

記者追問香港民主未來，羅健熙低調回應，倒是前主席表示遺憾。

前民主黨黨主席劉慧卿指出，「從來就沒有民主，我們從未有機會選出政府，但過去至少還擁有一點自由和人身安全，但現在一步步縮小直到今日，希望不會不斷縮小，希望被捕的人、入獄的人能減少，太多人在獄中，包括民主黨員。」

民主黨參考同為民主派的公民黨時程，預計一年內完成清算，羅健熙會後也表明暫時沒有重組和再組團體的想法。