香港民眾離境過耶誕 深圳、港珠澳口岸擠爆

香港的耶誕假期開跑，從耶誕夜開始，進出大陸的主要口岸就人潮洶湧，西九龍高鐵站的車票也全部銷售一空。有鑑於宏福苑大夥才剛發生不久，香港政府取消了維多利亞港的煙火表演，改到中環跨年倒數，因此也有很多一路放到跨年的民眾、選擇出國玩，讓香港過節的氣氛稍稍降溫。

香港的耶誕假期開跑，進出大陸的主要口岸就人潮洶湧，西九龍高鐵站的車票也全部銷售一空。（圖／香港TVB）

放眼望去，黑壓壓一片。香港高鐵西九龍站離境大廳，25號上午人潮擠爆，自助通道或人工櫃位都大排長龍。香港耶誕假期24號開跑，只請幾天假，就能一路放到明年1月4號，許多香港民眾選擇出國，或北上到大陸旅遊。

香港民眾 黃女士：「主要（廣州）乘車很近，一小時就到，我們只有三天（假期），若坐飛機就沒了兩天。通常港人都外遊，誰還會留在香港。」

開往深圳的班次，車票銷售一空，也有旅客從港珠澳大橋口岸，搭乘巴士，到廣東珠海、中山住宿消費。截至25號上午10點，香港已有21萬人出境，預估耶誕及元旦長假，將有高達1152萬人次進出。港媒報導，有鑑於宏福苑大火剛發生，今年維多利亞港的跨年煙火取消，改在中環倒數，因此民眾紛紛離港，讓香港的過節氣氛，不比往年。

香港民眾：「我希望香港人可以開心點，因為剛發生了不開心的，大埔的火災，知道有些人還沒走出陰影。」

中環的終審法院，八棟地標建築物，透過投影、色彩繽紛，中央20公尺高的聖誕樹更是全場焦點。數條街之隔的蘭桂坊，看似越晚人越多，還有酒吧業者，送免費飲料和扮裝小物吸客，但業者悲觀預估，由於出境旅遊的人變多，今年營業額，恐怕會比去年再少三成。

