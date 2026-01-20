香港沙田醫院慈濟日 鼓勵病友放寬心
用生命走入生命，香港慈濟志工連續32年，關懷一間主要收治慢性病患者的沙田醫院，每年也會舉行大型活動，讓關懷的心意，化作流入患者心中的暖意。
平常多半時間靜悄悄的沙田醫院，這天卻格外熱鬧，慈濟志工辦活動，鼓勵大家放寬心生活。
慈濟志工 周玉蓮：「證嚴法師要大家記住，每一天都要開開心心，要自己記住就是，開心笑、快樂吃，還要安心睡，因為你們的身心開心了，自然身體就會好的。」
志工們到病房協助行動不便的人，也有機會到大廳感受溫馨氣氛，一曲〈一家人〉的手語表演，彷彿找回家的溫度。
志工 何可兒：「其實我看到他們，不是我們去給他們東西，而是他們反過來，也很感恩的那種眼神和笑容，讓我覺得非常開心。」
慈濟志工周力生已在沙田醫院服務超過三十年。
慈濟志工 周力生：「在探訪當中，其實老實說，別人看起來，我們付出了很多，我覺得我們得到的比付出的更多，因為我們付出，我們在病人身上學到了很多東西，因為病人的堅強，病人自己的努力，他們自己和病魔搏鬥，在他們身上我們看到他們的優點。」
聽到長者不捨子女移民海外，難掩心疼。
志工 屈禮誠：「他們跟我說，他們的兒子女兒，已經搬去其他國家，所以他們在香港沒有人照顧他們。」
志工 施得華：「生老病死是大家都必須經歷的，我們盡量把最好的照顧給別人， 讓別人感到安全開心，那我們自己也會覺得開心。」
一場生命的交流與陪伴，為病患注入力量，也為醫院注入人情味。
更多 大愛新聞 報導：
風月同天｜繁華燈下接住弱勢
綠在觀塘回收點 環保派對鄰里同樂
