香港法院拒以健康減刑，78歲黎智英判囚20年 人權團體：形同「變相死刑」

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司，被控《港區國安法》下「串謀勾結外國勢力」等罪，今（9日）上午10時於香港西九龍裁判法院（暫代高院）宣布判刑，其中黎智英被判入獄20年，當中18年須與黎牽涉的欺詐案分期執行。此一判決引發國際新聞自由與人權團體強烈反彈，認為此案凸顯香港公民自由的快速流失。

根據香港《明報》報導，法庭裁定黎智英為各項串謀的「幕後主腦」和「推動者」，故此將黎的量刑起點提高。其中煽動罪的量刑起點由原本21個月增加兩個月，以監禁23個月量刑；兩項勾結外力罪則由判囚15年的量刑起點上增加三年，定出以監禁18年量刑。

廣告 廣告

現年78歲的黎智英為英國公民，自2020年12月起持續被羈押，其家屬多次對外表達他在獄中健康惡化的憂慮，其中包括長時間單獨監禁的影響。

根據英國廣播公司(BBC)報導，香港西九龍法院在書面判詞中表示，並「不傾向」基於醫療理由減輕刑期，並強調在性質嚴重的案件中，健康狀況極少、甚至幾乎不可能構成減刑依據。

判詞指出：「一般原則是，醫療理由極少（若非從不）會成為減輕重大罪行刑罰的基礎。」



黎智英的辯護律師曾指出，他患有高血壓、糖尿病等多項慢性疾病，但法院未予採納。

2月9日，香港壹傳媒創辦人黎智英在西九龍裁判法院接受判刑前，榮休樞機主教陳日君（左）、與黎智英的妻子李韻琴抵達法庭。(AP)

「香港自由委員會基金會」：審判結果早已注定

多個國際人權組織隨即譴責此一判決。人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任培雅思（Elaine Pearson）表示，考量黎智英的年齡與長期羈押狀況，這項判刑「實際上等同於死刑」。

她指出：「如此規模的刑期既殘酷，又極端不公。」培雅思並表示，黎智英多年來遭受的迫害，顯示中國政府決心摧毀獨立新聞、噤聲任何敢於批評共產黨的人士。



現年78歲的黎智英為英國公民，自2020年12月起持續被羈押，其家屬多次對外表達他在獄中健康惡化的憂慮，其中包括長時間單獨監禁的影響。

「香港自由委員會基金會」（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation，CFHK）同樣強烈譴責判決結果，指其象徵香港在《香港國安法》實施下，法治進一步崩壞。

該基金會主席、前美國駐港總領事甘明軒（James Cunningham）在聲明中表示，對黎智英的檢控「自一開始就是對法治的扭曲」，判決結果早已預設。



他說：「今日的判刑，對一名健康狀況不佳、且在某種形式的單獨監禁中度過近五年的78歲老人而言，風險等同於死刑。」他並呼籲立即釋放黎智英及其《蘋果日報》同事。

多名《蘋果日報》前高層同案判刑

本案中，另有六名前《蘋果日報》高層與員工同案被判刑。前執行總編輯林文宗、前總編輯羅偉光，以及評論作者馮偉光，均被判處10年徒刑。



前《蘋果》社長張劍虹被判6年9個月，前《蘋果》副社長陳沛敏被判7年，《蘋果》前總編輯羅偉光遭判10年，前《蘋果》前主筆楊清奇：7年3個月被判7年3個月。上述人士皆已就《香港國安法》下「串謀勾結外國勢力」罪名認罪。

保護記者委員會：新聞自由的「最後一根釘子」

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）表示，此一裁決是香港新聞自由遭受的最沉重一擊。



CPJ執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）在聲明中指出：「香港的法治已被徹底摧毀。今天這項極其惡劣的判決，是為香港新聞自由棺材釘下的最後一根釘子。」她呼籲國際社會加大壓力，爭取黎智英獲釋。

黎智英於去年12月被裁定兩項「串謀勾結外國勢力」罪名及一項「串謀發布煽動刊物」罪名成立，相關指控皆源自北京於2020年實施的《香港國家安全法》，該法被廣泛用於鎮壓民主運動與異議聲音。

對新聞自由倡議者而言，黎智英的命運已成為香港「一國兩制」承諾瓦解的象徵，也向媒體與出版界發出明確警訊：挑戰當前政治秩序，可能付出數十年自由的代價。



更多風傳媒報導

