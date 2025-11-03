香港法院駁回請求 支聯會前副主席鄒幸彤顛覆案將續審

已解散的「香港市民支援愛國民主聯合會」(支聯會)被控煽動顛覆國家政權案，支聯會前副主席鄒幸彤要求撤銷公訴。香港最高法院今天(3日)駁回其申請，並表示將於明年1月21日該案件開庭前一天頒布裁決理由。

香港於2020年實施國安法後，支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，以「非法手段」煽動他人顛覆國家政權。支聯會因在香港組織燭光晚會活動聞名，這曾是中國唯一公開紀念1989年當局鎮壓天安門廣場民主示威者的活動。

本身是大律師的鄒幸彤今天親自陳詞，她表示，公訴範圍太過廣泛且含糊不清，因為當局並未具體說明何謂「非法手段」，支聯會提及結束共產黨領導是一種主張，不是手段，因此要求撤銷控訴。

檢方指出，「非法手段」是指那些違反中國憲法的行為，任何鼓吹或試圖推翻中共的行為都必然違反憲法，亦即構成「非法手段」。

法官李運騰總結，認同控方的指控範圍很大，但並不模糊，強調法庭會聽取證據，並考慮被告是否有煽動他人推翻國家的意圖。

支聯會案被視為對香港民主運動的打壓手段之一，國際特赦組織香港分會發言人張超雄(Fernando Cheung)表示，法院今天的裁決顯示，當局正將國安概念「武器化」，藉此打壓言論自由。

他說：「沒有人應該因紀念天安門鎮壓而遭到起訴。」(編輯 : 廖奕婷)