香港洪福苑起火瞬間畫面曝！路人急喊沒警報

▲香港大埔的宏福苑社區，26日爆發五級大火，起火瞬間的畫面在社群上瘋傳。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑26日爆發五級大火，截至今（27）日上午8時，至少奪走44條人命、逾200人失聯，不少港人指控起火原因與工人在施工地抽菸有關。社群平台上也傳出「起火瞬間」，低樓層棚架起火燃燒後，火勢迅速往上蔓延、爆出劇烈火焰，路過的心急民眾也直呼「怎麼沒有警鐘？」「工程人員在做什麼阿」。

據《香港01》報導，香港大埔宏福苑的宏昌閣外牆棚架，26日下午2時51分失火，火勢迅速延燒到鄰近的宏泰閣等7棟大樓，傍晚6時22分火警已升為五級；截至今上午，已經奪走44條人命，包括多名消防員殉職，逾270人失聯。

廣告 廣告

在社群平台Ｘ上，有一段疑似是宏昌閣「起火瞬間」的影片瘋傳，白天時宏昌閣低樓層的外牆棚架，因不明原因起火燃燒，但卻沒有工人出來救火，路過民眾相當心急，拿出手機拍下這段畫面，一邊大喊「點解無警鐘啊？搞錯呀唉真係！」（為什麼沒有警鐘，搞錯了啊真是的）、「工程人员做乜㗎？」（工程人員在做什麼？）「火烛啊喂！」（著火了啊）。

另一段在微博上的影片也能看到，從低樓層小區域開始起火，火勢迅速往上蔓延，一瞬間就爆出劇烈大火，工人開始往外逃生，幾名消防員也陸續到場。

不少網友看到畫面後嘆說：「下午大火剛開始的時候還只是這樣，誰能想到後來會發展成現在這樣…感覺真的太可惜了」、「起火原因是什麼，竹子總是不會自己燃起來吧」、「疏於防護，缺乏安全意識，蔑視生命必須追責，那麼多條人命不能白白死了」。

▲香港大埔的宏福苑社區，26日爆發五級大火，起火瞬間的畫面在社群上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港宏福苑大火44死！無助受困屋內視角曝 濃煙嗆到咳嗽

香港宏福苑五級奪命火！中媒揭「這些原因」讓火勢往上狂竄失控

香港宏福苑曾捲13億維修風波！每戶繳數十萬台幣 未完工竟遇大火