香港海關派潛水機器人揪「海上毒倉」！貨輪船底藏價值10億毒品

香港海關使用巡邏船的吊臂，將大型潛水機器人放到海中。（圖／香港海關FB）

香港海關近期破獲一起手法極為罕見的貨船藏毒案，查獲417公斤古柯鹼，總價值高達台幣10.5億元。犯罪集團將毒品藏在貨船底部水下11公尺的進水口，並在密封包裝袋外綁上重達5至10公斤的鉛塊。海關派出潛水員及潛水機器人進行搜查，儘管水下面積相當於3個標準足球場且能見度極低，最終仍成功攔截這批可能作為「海上流動毒品倉庫」的違禁品。

香港海關毒品調查科高級監督劉玉龍表示，販毒集團將大量毒品藏在貨船左邊船下方約11公尺位置的吸水口空間內。這個原本用於抽取海水冷卻引擎的進水口，因位置隱蔽且入口狹窄，海關懷疑是由專業潛水員將毒品放置於此。

11月初當該貨船入港後，海關人員決定進行水下搜查。然而，當時正值大潮，水流湍急，加上水下搜查面積接近三個標準足球場，搜索難度相當高。香港海關海域行動課監督羅展文說明，他們先派出潛水機器人進行大面積搜查，很快在右沿船底11公尺深、一個約長0.8公尺、寬0.5公尺的吸水口閘門裡，發現了一些用防水物料包裹的可疑物品。

海關人員進一步發現，這批毒品被綁上22塊重達5公斤到10公斤的圓餅形鉛塊，用來抵消吸水口的吸力。由於這起船底藏毒案手法極為罕見，這次成功利用潛水機器人協助搜查，有效降低了海關潛水員的體力損耗。

劉玉龍指出，他們估計販毒集團可能想利用這艘貨船作為大型海上流動毒品儲存倉庫，嘗試將毒品分銷到不同地區。由於查獲的毒品並無分拆痕跡，香港海關研判已將整批毒品攔截，成功防堵大量毒品流入市面，為近年來最大宗的查獲案件。

