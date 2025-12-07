香港浸大學生會遭校方停運！ 台大學生組織籲：浸大校方懸崖勒馬

宏福苑大火釀159人死亡、31人失聯，香港浸會大學學生會日前在校內張貼悼念標語後，卻遭校方無限期停止運營。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞]

香港大埔宏福苑大火造成 159 人死亡、31 人失聯，香港浸會大學學生會日前在校內張貼悼念標語，未曾想僅隔兩天，就遭校方單方面臨時宣布無限期暫停學生會運營。對此，浸大學生會發文駁斥校方的停運理由，台灣大學學生代表大會、學生會學權部昨（6）日也發表聯合聲明，力挺浸大學生會。

香港浸大學生會於本（12）月 4 日晚間 7 時，突然接獲校方單方面通知，決定無限期暫停學生會的運營，並即刻接管包括會室、影印室等學生會管理的設施。校方要求學生會幹事在 48 小時內，即 12 月 6 日下午 5 時前，清空個人物品並撤出會室。浸大學生會對校方此舉發出強烈聲明，怒批校方「巧立名目、否定幹事努力」，並要求校方立即對話，維持學生會的正常運作。

根據浸大學生會聲明，校方提出三項主要的停運理由，但學生會均予以駁斥：

1. 認受性不足：校方質疑學生會會員人數過少，缺乏代表性。學生會反駁，自 2021—2022 年度校方終止代收會費以來，會員人數即大幅下降，但本年度已積極推動招募，人數較上學年已增長約 6 倍。此外，學生會轄下涵蓋學術、興趣學會及宿生會，足以廣泛代表學生意見。

2. 未提供學生福利：校方質疑學生會未積極為學生提供福利。學生會澄清，本年度已籌辦六次試莊會議及兩次招莊會，並正籌備千人宴。但活動推遲的主因是校方以「文件出現問題」為由，未能及時批出場地。聲明更指出，校方先前已接管兩間由學生會營運的福利合作社，並收回多個學生會會室，已先一步削弱學生會服務學生的能力。

3. 未遵從財務指引：校方質疑學生會無意遵從學校的財務管理指引。學生會則指出，已於 11 月與學生事務處輔導長達成共識，承諾修訂財務規條，並將實施以收據為憑的支賬程序，相關條例的討論與跟進正在進行中，否認不願遵從指引的說法。

學生會強調，校方倉促決定接管一切設施，且未與學生會進行充分溝通，僅在會室門外張貼通知及以電郵單方面告知，令人質疑其背後是否另有原因。學生會對校方「出爾反爾、背信棄義」的處事手法感到不齒，促請校方反思。

對此，臺大學代會與學生會學權部於 12 月 6 日發布的《聯合聲明》指出，浸大校方此一行為不但拒絕給予學生會陳述機會，且在學生會於公佈欄張貼聲明後僅僅數日即勒令停運，顯然是以組織、財務問題之名，行打壓學生會言論自由之實，對此深表遺憾。

台大學生會的聲援聲明同時提及，浸大學生會近日曾在公佈欄張貼「懇請政府從善如流」、「回應公眾需求」、「公義得到伸張」等標語，表達對近期香港新界大埔「宏福苑」嚴重火災事件罹難者的哀悼，及對公眾要求獨立調查的訴求支持。台大學生會呼籲浸大校方應懸崖勒馬，與學生會成員理性溝通協調，讓香港的大學自治與學生自治能再次成為引領港人的一道曙光。

