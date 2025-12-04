香港浸會大學生籲港府回應公眾訴求 校方秒封民主牆

根據X平台著名帳號「李老師不是你老師」和香港獨立媒體ReNews，香港浸會大學學生會3日在校內民主牆張貼標語，悼念火災逝者，呼籲香港政府從善如流，回應公眾訴求，隨後校方迅速用將民主牆圍封。

學生訴求 校方遮掩

學生會大字報寫道：「沉痛哀悼宏福苑大火死者， WE ARE HONGKONGERS， 懇請政府從善如流 回應公眾需求，公義得到伸張」。

對此，網友紛紛評論道：「和大陸一個樣了，大陸是出事就拿白色的布或者黑色的布遮起來！」、「香港市民開始享受內地居民的同等待遇了」、

「都已經 『懇請』了，政府還是大善人，看不得這些。」、「悼念都不給了？」、「現在是解決提出問題的人。」、「學生以平和、善意的方式表達哀悼，卻被粗暴而匆忙地遮掩。」

反送中後 香港最大政治危機

另一方面，紐約時報中文網4日報導，香港數十年來死傷最嚴重的火災撲滅後，香港當局便開始著手應對另一件事：公眾對政府的憤怒。

上週末，北京駐港國安公署發表聲明，警告那些「反中亂港分子」不要「以災亂港」。這場大火始於上週三(11月26日)，持續了超過24小時。

紐時指出，當局對言論的迅速打壓表明，他們敏銳地意識到上週的災難可能會在這個城市引發新一輪的政治清算，2019年，香港曾經爆發大規模反政府抗議活動。這場災難的規模已經暴露出監督和應急準備工作中可能存在的疏漏，使得劣質和易燃材料用於施工，以及警報系統失靈。

喬治城大學亞洲法律中心執行主任托馬斯·E·凱洛格表示：這是自2019年的抗議活動和2020年國安法鎮壓以來，政府面臨的最大政治危機。毫無疑問，政府將動用國家安全機制來維持政治控制，並確保危機不會被用作要求透明和問責的政治和社會動員平台。

華盛頓詹姆斯敦基金會的中國政治分析師林和立表示，儘管沒有公開抗議活動，但這場悲劇帶來的悲痛和憤怒將會威脅到人們對政府的信任，許多人認為，如果監管得當，這場悲劇本可以避免。

迄今為止，還沒有香港政府官員因這場大火被追責。警方表示，所有涉嫌誤殺被逮捕的15人全部來自建築公司。在2日，一名記者追問李家超，為何在災難發生後他仍可以繼續擔任特首職務時，他未給出答案。

大火搜救 已知159人死亡

另外，在後續搜救方面，警方3日再發現多 3 具遺體，至今大火死亡人數合共 159 人，已由家屬辨認的 140 具遺體中，包括 49 男 91 女，年齡由 1 歲到 97 歲，但目前仍有 31 人失聯。(編輯：鍾錦隆)