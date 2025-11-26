香港消防員救火面部焦黑殉職「年僅37歲」…同袍淚悼：收工了兄弟

國際中心／綜合報導

消防員何偉豪全身被熏黑送醫搶救，最終仍宣告不治。（圖／翻攝自香港01）

香港大埔宏福苑高樓住宅昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，延燒到今（27）日凌晨尚未撲滅，目前已知這起火警已造成36死、279人失聯，其中包括一名消防員何偉豪（37歲），其同袍得知後不禁難過在社群平台發文，「收工了，好好休息兄弟」。

香港大火至少13人喪命，其中一名死者為37歲的消防員何偉豪（右），其同袍在社群發文悼念。（圖／翻攝自Threads）

根據《香港01》報導，沙田消防局消防員何偉豪進入消防處9年，消防處處長楊恩健表示，何偉豪在當天下午15時01分到場並前往地下救援，但15時30分許突然失去聯絡，消防處馬上啟動相關程序尋找，終於在下午16時01分在宏昌樓升降機對開空地尋獲何偉豪，但當時何的面部燒傷，救護員連忙進行急救並送到威爾斯親王醫院搶救，但最終仍於下午16時45分許宣告死亡。

有消防員全身被熏黑送醫搶救。（圖／翻攝自香港01）

對此，消防同袍相當悲痛，在社群平台發出合照並PO文悼念，稱「我們不會忘記你的，感激你為我哋（我們）付出所有。落更喇（收工了），好好休息bro（兄弟），大家都為你感到自豪」。



