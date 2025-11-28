香港消防員殉職傳下月結婚 10年女友悲慟「已回到氪星」：想再牽你的手

國際中心／施郁韻報導

消防員何偉豪到火場後不到半小時就失去聯繫，送醫搶救、最終宣告死亡。（圖／翻攝自IG）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，為香港近年最嚴重的火災之一。37歲消防員何偉豪不幸殉職，傳出原訂下月與交往近10年的女友結婚，女友也哀痛寫下：「我的superhero任務完成返回氪星了」，表示好想再牽著他的手，網友看了十分不捨。

據港媒報導，何偉豪26日下午3時1分被派遣前往宏昌樓支援滅火行動，進入火場後不到30分鐘，指揮中心即失去聯繫，消防處啟動緊急搜救程序。

廣告 廣告

26日下午4時1分，同僚於大樓電梯對開空地發現何偉豪倒地，受高溫灼傷，被救出時臉部嚴重燒傷，由救護員立即施以急救並送往威爾斯親王醫院搶救，由於傷勢過重，下午4時45分宣告不治。

何偉豪傳出原訂下月與交往近10年的女友結婚。（圖／翻攝自IG）

何偉豪女友在Threads發文悼念，哀痛寫下：「我個superhero任務完成返左氪星啦～你係我嘅驕傲！但係對唔住，我想同大家請一個小假期，因為我真係接受唔到，我好想好想可以再拖住你隻手…（我的超級英雄，任務完成，已經回到氪星了。你一直是我的驕傲……但對不起，我想暫時跟大家請個小假，因為我真的無法接受這一切。我真的、真的好想再牽著你的手…）」，女友坦言至今仍無法面對何偉豪驟逝的事實。

何偉豪的IG可見，生活貼文多圍繞女友與愛犬，還有穿著消防衣放閃的畫面，入行9年的他曾擔任機場特警，下個月即將迎接生日，還傳出要完成終生大事，沒想到卻天人永隔。



更多三立新聞網報導

香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了

香港惡火7棟樓燒成火海！增至94死 擔架抬出災民頸掛「DEAD」黑牌

80歲母「1萬紅包塞嘴最後道別」悶死癱瘓50年兒 律師：那是愛也是絕望

台中男頸15cm刀傷噴血撞店橫死！高大成推測「要跑路」：車上留破案線索

