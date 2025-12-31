香港混血男神魏浚笙台南跨年 謝春風引薦追星八三夭

魏浚笙今晚在「2026台南好Young跨年演唱會」獻唱。（好樂行銷提供）

香港混血男神魏浚笙（Jeffrey）首部擔綱男主角的電影《殺手＃4》在今年金馬獎風光入圍5個技術獎項，而他也把首次離開香港的跨年獻給台南，在今晚的「2026台南好Young跨年演唱會」獻唱，他開心表示：「收到這個邀請的緣分很奇妙，因為拍攝《殺手＃4》認識了春風哥，他非常熱心推薦我來台南跨年演出，所以特別感謝他的牽線！」

魏浚笙在《殺手＃4》飾演「殺手4號」，和春風有不少精彩對手戲。兩人在戲中亦敵亦友，戲外春風就像個大哥一樣，經常向魏浚笙分享台南文化與美食，得知他也想試試看海外跨年演出的感覺，大力推薦促成，魏浚笙說：「這是我第一次來台南，第一次在海外跨年，心情超級興奮。」

據悉，他準備〈My Head〉、〈失約巴黎〉等4首歌曲，團隊擔心觀眾對他的粵語歌不熟，貼心準備了國語音譯字幕，讓大家今晚能邊看邊跟著他一起唱；此外，得知接在他後面上台的是樂團「八三夭」，魏浚笙開心到不行：「我欣賞他們很久了，他們的音樂充滿爆發力，覺得我們好有緣分，我表演完後緊接著就是他們，所以我一定會留在現場好好欣賞。」

魏浚笙也想要好好品嚐台南美食，他笑說：「其實我在不需飲食控制的時候，是個超級甜食愛好者，早就聽說台南連滷肉飯都帶甜味，希望這次可以吃到滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿⋯⋯這些都列在我的必吃清單上，也歡迎台南粉絲推薦我更多隱藏版地道美味。」

