香港混血男神魏浚笙海外跨年初體驗獻台南！ 起因竟是大咖男團成員介紹

記者林政平報導／香港混血男神魏浚笙（Jeffrey）日前宣布，將把人生首次海外跨年演出獻給台灣，確定登上「2026台南好Young跨年演唱會」舞台獻唱。他透露，這次能夠站上台南跨年舞台，全靠拍攝電影《殺手#4》時結識玖壹壹成員春風，對方熱心牽線推薦，意外促成這段跨海緣分。

魏浚笙在《殺手#4》中飾演「殺手4號」，是一名身手俐落卻對自己身世一無所知的角色，與春風在片中有不少亦敵亦友的精彩對手戲。戲外春風則像大哥般照顧他，經常分享台南的人情味與在地美食，得知魏浚笙一直想嘗試海外跨年演出後，便大力推薦他到台南登台。談起即將到來的演出，魏浚笙難掩興奮直呼：「第一次來台南，也是第一次在海外跨年，真的非常期待！」

為了這次跨年演出，魏浚笙準備了〈My Head〉、〈失約巴黎〉等共四首歌曲，團隊也貼心考量到觀眾對粵語歌曲較不熟悉，特別準備國語音譯字幕，讓歌迷能邊看邊唱，一起投入演出氣氛。得知自己表演後緊接登台的是樂團八三夭，他更是開心不已，直言欣賞對方已久，認為音樂充滿爆發力，也笑說表演結束後一定會留在現場，好好欣賞八三夭的演出。

迎接新的一年，魏浚笙也期許自己能持續推出更多音樂作品，同時期待未來有機會參與台灣的影視演出。至於跨年經驗，他笑說雖然這次是第一次，但早已聽聞不少台灣藝人趕場跨年的「傳說」，也希望未來能親身體驗那種緊張又刺激的節奏，相信會成為非常難忘的回憶。

