香港清晨又傳2起住宅火警 住戶驚醒逃生

香港宏福苑大火之後，現在港府全面清查相關的工程安全，並勒令30個工程項目停工，其中有28個就是負責宏福苑工程的宏業建築工程公司。而1號清晨香港又接連傳出兩起住宅火警，都一度讓住戶相當緊張。

香港又有民宅大樓起火，可見外牆已被濃煙燻黑，1號清晨5點多民眾都在睡夢中，黃大仙一處社區慈愛苑的愛榮閣大樓，其中一間民宅廚房突然竄出火苗，上百人驚嚇倉皇逃生。

香港有線電視台：「起火單位有3人，懷疑吸入濃煙不適送院。」

由於才剛發生宏福苑大火，香港民眾對於火災陰影揮之不去共疏散兩百多人，幸好火勢沒有蔓延，但這天清晨香港很不平靜，一小時後早上6點屯門怡樂花園又有屋內冒出濃煙，幸好經調查疑似是電熱水壺上的雜物受熱冒煙，疏散50多人有驚無險，但因為怡樂花園目前正在進行維修工程，承包商也正是負責宏福苑工程的宏業建築公司，讓住戶們更加膽戰心驚，另外還有一處穗禾苑社區也同樣正在進行外牆翻修，政府緊急進行棚架防護網阻燃測試，事後卻突然全部拆網引起住戶質疑。

穗禾苑社區居民張先生：「平時可能小貓（工人）幾隻，偶爾會看到，今天比較多，他們說符合（阻燃要求），但不知為何突然，那麼害怕趕着拆。」

港媒針對穗禾苑社區的防護網實測，發現一點就燃，專家懷疑根本不是阻燃網，目前港府全面清港府清查，住戶質疑阻燃效果，已經勒令30個大樓工程停工，其中有28個工程就是宏業建築工程公司負責，主要指出宏業工程隊工地安全管理有嚴重缺失，包含大量使用保麗龍板、將窗戶封死等，現在針對其他正在進行的工程已經要求拆除重新全面檢視。

