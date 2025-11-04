香港滅門血案3屍凶宅「賊殺母子3人藏浴室」今求售 網：價格比鬼兇

國際中心／陳佳鈴報導

這棟凶宅外觀與一般豪宅無異，格局方正、室內空間寬敞，可容納大型L型沙發，還附設私人花園，居住環境明亮舒適。(圖/翻攝chungsen)

43年前震驚全港的「大埔三屍滅門命案」再度引發關注！不是因為破案進展，而是當年命案現場的凶宅近日再度公開求售。這間位於新界大埔康樂園的獨立住宅，以1180萬港幣（約新台幣4687萬元）起標拍賣，較銀行估值2100萬港幣便宜超過四成，市場議論紛紛。

根據《香港01》報導，這棟凶宅外觀與一般豪宅無異，格局方正、室內空間寬敞，可容納大型L型沙發，還附設私人花園，居住環境明亮舒適，看不出歲月痕跡，更具完整裝修。若只看房屋條件，當地房仲直言「以這樣的價格要買很難」，但命案背景成為最大陰影。

居住環境明亮舒適，看不出歲月痕跡，更具完整裝修。若只看房屋條件，當地房仲直言「以這樣的價格要買很難」，但命案背景成為最大陰影。(圖/翻攝chungsen)

這棟房屋之所以聲名狼藉，源於1982年轟動香港的三屍劫殺案。一名32歲的泥水工趁機闖入住宅行竊，卻被屋內家庭成員撞見。竊賊為了滅口，他先後殺害33歲的女屋主、8歲女兒與4歲兒子，將三具遺體分別藏入儲物室及浴室，手段極為殘忍。案件曝光後，全城嘩然，兇手最終落網並被判處終身監禁。

命案後，這間住宅屢次轉手，原業主欲藉裝修、整修歷史重新銷售，但多數買家仍心存疑慮。不少香港人忌諱「凶宅」名聲，即使價格再優惠，也可能因風水、心理因素而卻步。

2004年，該物業由買家以公司名稱「GOLDEN SEASON INVESTMENTS LIMITED」購入，成交價為888萬港幣。雖然過去數十年間當地房價大幅攀升，但這棟屋置入市場後仍因凶宅標籤難以脫身，價格未能如一般物業般飆漲。

這間住宅屢次轉手，原業主欲藉裝修、整修歷史重新銷售，但多數買家仍心存疑慮。(圖/翻攝chungsen)

房仲指出，以同區住宅行情估算，若沒有凶宅背景，市價應遠高於現在的起標價。但市場反應仍存在兩極：部分買家認為是「超值投資」，還有機會出租給不在意命案歷史的租客；但也有人直言，就算打折再低也「心理難過不去」。

香港地產界統計發現，凶宅普遍比正常物業低20%至50%，即使狀況良好、位置佳，仍難完全回到市場信心。此次開標採公開競標制度，目前尚未有人出價，市場關注拍賣結果是否會再創新低。

雖然凶宅市場速度慢、成交價格不佳，但仍不乏投資者認為「價格就是最大吸引力」。房產專家分析，凶宅價格往往低於市價三成以上，對投資型買家而言，轉租或拆建改裝，都可能獲利。

目前拍賣尚未結束，最終成交價能否突破心理門檻，仍有待觀察。這棟承載恐怖記憶的房子，是否能擺脫凶宅標籤、迎來新主人，也成為香港房產界關注焦點。

2004年，該物業由買家以公司名稱「GOLDEN SEASON INVESTMENTS LIMITED」購入，成交價為888萬港幣。(圖/翻攝chungsen)

