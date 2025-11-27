香港演唱會陸續取消！謝霆鋒打氣救火英雄 吳慷仁難過祈禱別傷亡

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港大埔「宏福苑」發生嚴重火災，目前已知有44人喪生，震驚全球。藝人們也齊聲為香港祈禱，部分演唱會也陸續延期或取消。

吳慷仁在今天凌晨於臉書發文，表示：「此刻還看著網路連線報導，感到很難過，香港的朋友請遠離火災周圍區域，真心祈禱大埔區大火能儘快熄滅，不要再有任何民眾與警消人員傷亡。」另外中國女星楊冪也發文：「希望香港同胞無恙，請大家一定要注意安全。」

謝霆鋒寫著：「救火英雄們加油！」為所有努力的警消打氣。容祖兒寫道：「心很痛，願受災者早日安頓，傷痛得以撫平。向英勇的消防員致敬，感謝你們無畏的付出。大家定能攜手共渡難關，重建家園，重見曙光，祝願各人平安。」

鄭秀文、周慧敏、柯佳嬿、佘詩曼、姜濤、呂爵安、楊千嬅、鄧紫棋、黎姿、鍾雪瑩等人則是在IG發聲祈禱，並分享救災、物資等相關聯絡資訊。

香港娛樂公司「英皇」發出聲明表達哀悼之外，今天也宣布原定於11月28日《Lunatique-Arvin.T》、11月29日《許靖韻Glowing巡迴音樂會香港站》以及11月30日《洪卓立

探索者巡迴音樂會香港站》在旺角麥花臣舉行的音樂會將會延期舉行。

