香港火災周子瑜發文「願平安」 濱崎步開唱拒穿紅衣不放煙火

香港大埔宏福願日前發生奪命大火，死傷人數不段攀升，不少藝人都發聲哀悼或出錢出力，先前和TWICE成員開唱的周子瑜今(28日)發文表示：「願平安早日回到你們身旁」；日本天后濱崎步則宣布，在上海開演唱會時會換表演造型，不穿紅衣服、不放煙火。

周子瑜今稍早曬出黑底文，說：「願你們在這場災難中獲得力量與安慰，願平安早日回到你們身旁」。濱崎步昨也發黑底文指出，今年的亞洲巡演第一場在香港，「香港的人們給了我和整個團隊許多支持、愛和鼓勵」，因此接下來在上海的巡演，她要求團隊盡量禁止穿紅色服飾，並取消舞台上的紅色服裝和火焰特效。濱崎步最後說：「替香港祈禱」。

而學霸港姐麥明詩去年和前機師盛勁為結婚，今年3月生下一子，有新手媽媽經驗的她，昨在Threads回應網友願意收容年幼災民的留言，表示自己也願意跟進，「我住九龍區，但屋裡可以幫忙照顧一到兩位嬰兒，如有需要可以私訊我」。

而其他香港藝人也動起來幫助災民，男團ERROR成員193、保錡、男團MIRROR成員Frankie、黃美棋及老公鍾健威（Ray）、歌手劉以達現身物資救援中心幫忙，江若琳丈夫Oscar宣布在大浦開的餐廳開放提供免費飲食，女星宣萱則表示願意暫時幫忙照顧毛小孩，「如需暫托，可留message，我可以收1-2隻。」

