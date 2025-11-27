香港火災周潤發楊紫瓊缺席MAMA

周潤發取消原本將出席「MAMA」的行程，電影《臥虎藏龍》CP合體無望。（資料照片）

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，造成嚴重傷亡，預定今（28日）在啟德體育園舉辦的韓娛年度盛會「2025 MAMA AWARDS」頒獎典禮，雖然活動將如期舉行，但據韓媒推斷，原本擔任頒獎嘉賓的影壇巨星周潤發和楊紫瓊，將不會出席，典禮整體基調也轉為莊重的風格，屆時可能以「無觀眾」或預錄的形式舉辦。

楊紫瓊昨在IG發出黑底白字圖哀悼，用英文寫下：「聽聞大埔傳來令人心碎的災難消息。為正在哀悼的家屬、受傷者，以及所有受這場悲劇影響的人祈禱。深深感謝消防員、救援團隊，以及所有在如此艱困的情況下挺身而出的每1位。」

劉德華也在第一時間發聲哀悼，「對大埔宏福苑火災遇難者表示哀悼，向其他受影響的民眾送上問候，願傷者早日康復。祝大家平平安安！」郭富城也發文向消防員及救護人員致敬。

容祖兒取消出席動畫電影《動物方程式2》首映活動，並在IG表示：「心很痛，願受災者早日安頓，傷痛得以撫平。向英勇的消防員致敬，感謝你們無畏的付出。」易烊千璽也宣布專輯宣傳及慶生活動全面暫緩，「希望所有祈福，都換來平安的消息。」麋先生原定29日舉辦「馬戲團運動」世界巡迴演唱會香港站昨也宣布延期。

楊千嬅取消煙火特效

楊千嬅將於29日起在香港紅磡舉行6場「楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會」，慎重商討後決定如期舉行，但取消煙火特效、捐贈首場收益及周邊產品全數盈利捐至東華三院。

舒淇、莫文蔚、吳慷仁、佘詩曼、梁詠琪、陳偉霆、鍾欣潼、蔡卓妍、謝霆鋒、惠英紅、鄭秀文、鄧紫棋、馮德倫等明星也紛紛發文致哀或轉貼庇護所資訊。