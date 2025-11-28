香港火災奪命！評論示警：喪鐘為大家而鳴

▲香港宏福苑大火，造成成千上百人無家可歸，部分災民只能先待在臨時避難收容中心。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑大火，目前已知造成94人死亡，逾70人受傷，還有多人仍處於失蹤狀態，面對不斷復燃的火勢，警消乃至受困者親友即使心急，救火之餘，也只能無奈等待奇蹟。1名中國出身、旅居國外的評論家指出，這次大火，中國牆內有些「傻叉紅左」湧現莫名的優越感，以為能藉香港的悲劇凸顯自身優勢，實現階級翻轉，卻忽略了喪鐘其實是為所有人而鳴的事實。

網路評論家、Youtuber《三眼堂》，27日在頻道上傳影片，談論此次宏福苑五級大火，有很多自詡為香港人同胞，實則「陰陽怪氣秀自身優越感」的中國民眾，第一時間出來假意哀悼香港，實則藉機諷刺香港走資本主義活該、都是地產霸權跟私有經濟的錯，彷彿香港所有問題都超級簡單，可以用牆內那套敘事解決，但其實根本不了解香港的狀況，甚至連這次出事的宏福苑是香港政府建的「居屋」這點都沒搞清楚。

《三眼堂》指出，牆內還有一批表面關心，內心其實幸災樂禍的，認為可以讓深圳去救火，但這次宏福苑燒成這樣，已經不是「多派一些消防員」就能解決的；更讓人心煩的是，中國牆內似乎已決定要讓「竹棚」揹這次香港大火的鍋，嘲笑香港落後、還在用竹棚，不像「祖國」標準超嚴，但在香港人眼裡就不是竹棚的事，而是貪腐、政府監管不力、區議員疑似政商勾結、使用劣質建築材料的問題，不然無法解釋竹棚在香港已經用了這麼多年，為何是這幾年相關火災才越來越多。

《三眼堂》坦言，徹底回歸的香港，老一派的作風已經隨著香港的自由和法治灰飛煙滅了，最搞笑的是習近平還親自對這次大火做出批示，下令不惜一切代價，把火災的損失降到最低，也就是說現在的香港特首李家超，在沒有習總英明的領導下，連「把火災的損失降到最低」這點都不知道該怎麼做了。

《三眼堂》警告，有些人會對香港幸災樂禍，誤以為「香港完了，還不如大陸」，進而產生「階級翻身」的快感，但說真的，別問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為大家而鳴，全中國現階段已經最講法治的香港，都是這樣辦事的，那請問中國那些住在高樓層的人，難道心裡真的不害怕嗎？心裡有底嗎？真的信得過所謂的中國標準嗎？真的信無人機救火那套嗎？

最後，《三眼堂》結論，中國高層建築火災致人死亡，最近幾年也不是只有1.2起，以後隨著政府財政枯竭，維修會是大難題，中國的房奴們難道以為不需要再自己吐一筆錢出來？感嘆好好的香港如今成了這副模樣，實在讓人非常唏噓。

