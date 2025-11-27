香港火災留言「無限城？」被罵翻後發道歉聲明 港、台網友不買單狂轟

台北市 / 林彥廷 綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」發生嚴重火災，截至目前已造成44人死亡、279人失聯。而在火災發生的當下，一名台灣網友經營的Threads帳號，在相關的照片下留言「無限城？」隨即遭到網友們抨擊。對此，該網友隨即在帳號中發出道歉聲明。

Threads帳號「XT──台灣專屬社群情報站」昨（26）日於香港宏福苑火災的串文中貼出鬼滅之刃中的「無限城」照片，並留言「無限城？」隨即遭到網友抨擊「開玩笑不會看場合嗎」、「現在這麼悲哀危急的時機還在這裡開玩笑」等。

廣告 廣告

隨後該帳號刪除原本的貼文，並發出道歉聲明表示，「各位對不起，剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑，身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起。我會刪文，願逝者安息，傷者早日康復。」

串文曝光後吸引不少香港網友留言說「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？香港人得罪你嗎？我每年都去台灣感受台灣美食和人情味，台北，台南，台中，屏東，花蓮，宜蘭都去過。請你不要自己一個人黑心把台灣人熱情拖低質素。可悲」、「沒事 香港人很早就知道，台灣人讀書是犯法的」、「死台仔說話之前不動腦，on9仔以為好笑，現在玩大了說個sorry裝死乞求原諒」、「不結下仇恨，但我不會原諒你，還有，請你不要刪這post，提醒你好好反省自己」等。

也有不少台灣網友表示，「我是台灣人我覺得你超沒水準」、「真的有反省覺得自己錯了嗎？！」、「我們台灣人不認他們是台灣人欸」、「拜託你們這些小草，要丟臉留在台灣丟臉就好了。不要丟臉丟到香港朋友那邊去」、「身為台灣人感到羞愧及抱歉」、「下次看場合再發文，知錯能改最好」等。

原始連結







更多華視新聞報導

香港宏福苑大樓火警多人亡 網友疑工人亂丟菸蒂惹禍

人禍？香港宏福苑44死惡火 「工人蹲鷹架抽菸」影片瘋傳

香港宏福苑惡火燒整夜尚未撲滅 至少44死數百人失聯

