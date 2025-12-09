香港火災發放 人間溫情撫平傷慟

香港大埔火災，前來慈濟登記領取慰問金，有一千七百多戶，將近八成的受災戶，都走進了慈濟會所，拿到的不僅是實用的補助，也感受到志工的溫情，都能暫時放下悲傷，讓心好好休息，還有位老先生，特地做了一首打油詩，送給志工。

因為受災，走入慈濟大門，本是來求助，卻意外得到喘息。

受災住戶 簡先生：「災民都跑過很多不同的地方，特別累，所以在這一個比較安靜的地點，能夠坐下來聊聊天，就是一個，很能放鬆的一個機會。」

受災住戶 杜秀霞：「和其他的師姊說話好舒服，各個都很關懷我們，很多謝你們的關懷和關心。」

廣告 廣告

志工 吳羲：「在大埔的時候，感覺大家情緒都是很悲傷，我沒有看到任何人臉上說，稍微有一個比較平和的表情，但是今天有看到一些人，他們臉上就會帶著一點笑容。」

暫時放下了悲傷，開始看見更多的希望，陳老先生，即興做了一首打油詩，感恩慈濟，也鼓勵自己。

受災住戶 陳炳燊：「慈悲為懷佛心性，濟世賑災不後人，不用那麼灰心，你想理想一點，以後如果重建蓋起來，比你重新維修還好，新的，像新樓一樣。」

余先生，有生之年，第二次歷經死傷嚴重的大火。

受災住戶 余道安：「我覺得我很感恩，我二次，都沒有損傷，能生還，很感恩冥冥中，有主宰(保佑)。」

在傷痛中，考驗生命的韌性，同樣，志工們也見證了他們的不簡單。

志工 黃楊雯：「就是每一個個體，他來的時候就代表他是一個家庭，他會帶著很多的感受出現在這裡，是一種很震撼的感覺。」

慈濟志工 楊立君：「慈濟人覺得更多的是，需要心靈上的撫慰，希望他們得到更多的力量，然後重建家園 建設更美好的生活。」

更多 大愛新聞 報導：

香港宏福苑大火 慈濟動員發放慰問金

香港大火發放第二天 志工湧現善共振

