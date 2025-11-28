香港火燒連環樓128死！親中議員疑涉官商勾結 解放軍動員維穩

政治中心／程正邦報導

香港火燒連環樓釀128死！惡火滅了以後，解放軍駐港部隊被下令「守護香港」。（圖／新台派上線）

80年最嚴重社區大火 128人罹難引爆政治危機

香港新界大埔區的住宅社區宏福苑，發生近80年來最嚴重的火災。截至28日，火警已造成包含一名消防員在內，共128人罹難。這場災難的嚴重性不僅在於傷亡數字，更在於其引發的政治波瀾。三立《新台派上線》主持人李正皓指出，香港過去是「全亞洲最安全的城市」，一場大火後，中國領導人習近平竟第一時間要求「趕快來處理」，隨後解放軍發言人蔣斌更直接表態，要求駐港部隊「聽令而行，依法履職，守護好香港」，形同發出軍事動員令。

黃創下指出，習近平憂心香港再次爆發大規模街頭抗議。（圖／新台派上線）

解放軍聽令「保衛中南海」？習近平憂火滅後抗議再起

資深媒體人黃創夏在節目中直言，解放軍此舉的白話文其實是：「駐港解放軍聽令，火燒連環樓，保衛中南海。」他解釋，通常民主國家在火災後派軍隊是為了救災善後，但現在火已撲滅，「這時候軍隊過去是什麼？鎮壓。」

黃創夏認為，習近平最擔憂的是兩件事情：一是香港人的怒火：會不會再次爆發類似「雨傘運動」或「白紙運動」的大規模街頭抗議。加上香港即將在12月7日舉行「愛國者同心治港」的選舉，習近平害怕「很多人把對黃碧嬌（香港大埔南選區議員）的怒氣，全部擴散到其他親中派議員去了」，導致投票率過低，讓「愛國者治港」失去正當性。

發生惡火的香港新界大埔南區議員黃碧嬌是親中派政治人物。（圖／新台派上線）

官商勾結疑雲：親中議員被指涉入「最貴維修方案」

這場火災的怒火之所以難以平息，是因為背後被揭露的官商勾結疑雲。李正皓指出，宏福苑住戶早在去年9月就曾向香港勞工處陳情，警告外牆竹製棚架上的防墜網是易燃物。然而，勞工處當時竟回應，經實地視察後「棚網發生火災的風險相對為低」，不予理會。

黃創夏進一步指出，整個工程已經進行了一年多，且當初三個維修方案中，宏福苑選用了最貴的13億台幣方案，其他兩個只需6.5億。

而背後的關鍵人物被指向親中派的民主建港協進聯盟議員黃碧嬌。李正皓出示黃碧嬌去年的臉書貼文，證明她當時積極協助宏福苑維修單填寫計畫，甚至在住戶質疑廠商、要求罷免管理委員會時，她還出面「同心同德為穩定宏福苑，來順利完成維修」，為施工廠商講話。政治學者范世平怒批，這顯示了建制派「後台這麼厚」，住戶申訴無門，否則恐被以「尋釁滋事」逮捕。

黃碧嬌去年10月就在協助宏福苑維修單填寫計畫。（圖／新台派上線）

甩鍋大戰開打：竹棚架成替罪羊？

在大火引發的民意風暴中，中方勢力開始帶風向，試圖將責任推給「竹架子」，而非棚網易燃的問題。黃創夏指出，有人開始罵香港人落後還在用竹架，並將矛頭指向香港的竹業協會。

范世平感嘆，這是香港的悲哀，因為立法會內已無反對黨，大家都是建制派，媒體不敢報，法治精神也已在「回歸」後被破壞。黃創夏認為，政府此舉目的很簡單：「只要推給竹棚架，就等於推給香港的歷史，只要推給香港的歷史，那就是香港人的錯，就跟中央沒關係。」

范世平將宏福苑的八棟火燒大樓稱為「八根恥辱柱」，他認為這場災難恐讓習近平在香港的執政面臨究責，甚至可能影響到特首李家超的連任。他分析，這起事件顯示了中共面對巨大民怨時，最擔心的永遠是群眾集結的怒火，因此解放軍的動員，是為了維穩，而非單純救災。

中國輿論將失火原因推給竹棚架，李正皓說「等於推給香港的歷史」。（圖／新台派上線）

