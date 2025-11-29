香港火遺體難辨！父母住27樓失聯男痛哭 罹難翁手握證件

香港宏福苑火災釀重大傷亡，家屬前往查看死者照片，辨認至今失聯的家人。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火，造成嚴重傷亡，民眾痛失親人。有家屬父母就住在27樓，依舊沒有消息，家屬在遺體辨識站痛哭、憤怒，質問香港特首李家超「到底在做什麼？」。不過也有民眾，一下子就辨認出罹難的家人，一名網友表示，公公離世，被發現時手緊握身分證、裹著濕棉被，就怕家人無法辨識。

香港嘉輝花園大火災情慘重，造成多人死亡，許多家屬仍在尋找失蹤親人，情緒悲痛欲絕。災難發生後，許多家屬前往遺體辨識站，希望能尋獲親人下落，但面對嚴重燒傷難以辨識的遺體，辨認過程格外艱難。有家屬在媒體鏡頭前痛哭，質問香港特首李家超的危機處理方式，也有民眾分享罹難親人最後時刻的故事，展現災難中人性的堅強與無奈。

一位男子在尋找父母的過程中情緒崩潰，他在鏡頭前哭泣說道，他怎麼可能不想找到父母，只祈禱他們還活著，即使他們已經不在了，他也只想知道消息。英國Sky News記者團隊直擊遺體辨識站時，捕捉到這位不知道家人死活的男子泣不成聲的畫面，呈現出災難後家屬的無助與絕望。

另一位男子則在鏡頭前憤怒質問香港特首李家超，他表示自己的父母就住在27樓，卻至今沒有聯絡上，而特首只是走來走去開記者會。這位家屬在無法得知親人消息的情況下，只能在鏡頭前放聲痛哭，表達對當局處理方式的不滿。

在這次大火中，許多罹難者因嚴重燒傷而難以辨識身分。一位網友在社群平台Threads發文，分享了公公在火災中不幸離世的消息。他提到火勢原本在隔壁，下午3點時公公還和外出買菜的婆婆通話要他小心，沒想到火燒過來後就再也聯絡不上。他的先生表示，公公最後被發現時躲在浴室，手握身分證，裹著濕棉被，保持冷靜，能感覺到他盡最後的努力，只希望家人能找到他。

香港民政事務總署已在18區設立弔唁處，禮堂前擺放白色鮮花，讓市民前來排隊簽署弔唁冊。有民眾表示，自己兒子的同學的父親在火災中去世，希望各位有心人士捐款給災民，幫助他們度過這段艱難時期。另一位民眾則感嘆這次災情的嚴重性，表示一個屋邨、八棟大樓中有七棟都起火，已經成為全世界的新聞，當局連續三天公開讓民眾弔唁，讓港人都能深深致哀。

