香港無情大火！李家超宣布「聚焦善後」：政府主辦慶祝活動取消或延期

大陸中心／黃依婷報導

李家超宣布，政府主辦慶祝活動取消或延期。（圖／翻攝自香港政府官網）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，預計今（28）日上午9時完成7座大樓「爆破搜索」。對此，行政長官李家超也宣布「政府主辦慶祝活動取消或延期」。

李家超昨（27）日公布最新的災後資訊，為了重點聚焦在善後相關工作，未來若是所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，也呼籲政府官員減少出席非必要公開活動，之後也會進行悼念儀式，不過詳細資訊仍待公布。

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。火災發生當下，所有大樓外牆都搭著竹棚並蓋上保護網，多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆竹棚竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。

當地消防指出，今晨有局部單位仍冒出火光，目前滅火行動大致完成，預計今日早上9點爆破搜救7大樓各戶，確保無其他被困人士。警消表示，宏昌閣和宏泰閣這2棟大樓火勢猛烈，死傷者主要集中於宏昌閣和宏泰閣。火災已釀成94人死亡，包含一名消防員殉職；傷者76人，當中有12人命危。

