香港爆驚天劫案「30秒搶走10億現金」！15人落網 贓款下落成謎

香港兩名男子拖著裝有10億日圓的行李箱，遭到搶匪持刀搶劫。圖／翻攝自網易新聞

香港上環18日有4名嫌犯持刀，搶劫2名經營虛擬貨幣日本公司職員手上的4個行李箱，行李箱裝有10億日圓（約新台幣1.9億元），整個過程耗時30秒。警方表示，目前已經逮捕15人，還在追查贓款下落。

根據《香港01》報導，18日香港上環發生一起驚天搶案，有兩名經營虛擬貨幣、奢侈品的日本公司職員提著4個行李箱，前往上環永樂街一間外匯兌換店，打算要兌換10億日圓，沒想到才剛到永樂街，一輛車突然下來3名搶匪，其中一名搶匪手上持有20公分長的牛肉刀，在恐嚇之下搶走受害人手中的行李箱，並搭上7人車逃離現場，搶匪接著將贓款轉移到接應車，將原本的7人車棄置在案發地附近。

港島總區重案組第一隊總督察文智陽指出，這起搶劫案在30秒左右完成，搶匪之間的合作性相當高，有人參與搶劫，也有人負責把風、有人提供車輛；案件經過精心策劃，搶匪的手法熟練快速。警方指出，事前搶匪在現場附近埋伏，看受害者現身就駕車前往搶劫。另外，警方在被棄置的第一輛車中發現牛肉刀、口罩及些許飲品，目前正在找尋第二輛接應車的下落，同時積極追查遺失款項。

警方透露，目前為止已經有15名港人遭逮，分別為11男4女，年齡在20歲至69歲之間；警方相信被逮捕的人中包含主謀，15人中有一部分人具有黑社會背景，也有人聲稱無業以及散工，其中有7人被起訴「串謀行動」。港島總區刑事部警司冼國明強調，案件性質惡劣，搶匪在光天化日之下持武器搶劫，警方給予譴責，並強烈建議公司兌換鉅款時加強保全工作。

事實上，遇劫的39歲男事主是中國人，同行的是51歲司機，兩人是一間虛擬貨幣、奢侈品牌的日本公司職員，持雙程證從日本來到香港處理營業額，兩人拖著裝有大量日圓的行李箱，打算找熟識的店家將款項兌換成虛擬貨幣以及港幣，沒想到遭遇搶劫。



