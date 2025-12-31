香港爺孫戀玩完！75歲李龍基哽咽「誤當第三者」 小36歲女友早嫁人還有16歲兒

75歲香港資深藝人李龍基，近日坦言與小36歲的中國女子王青霞分手，自己還是第三者。翻攝王青霞IG



75歲香港男星李龍基與小36歲的中國女子王青霞交往，「爺孫戀」備受矚目，今年7月，他才捧著玫瑰迎接女友出獄，透露準備結婚。沒想到僅過短短數月，李龍基31日眼泛淚光透露，兩人已分手，對方在中國早有丈夫、小孩，自己實是「第三者」。

李龍基結過兩次婚，2019年離婚，同年開始與來自中國的王青霞交往，兩人愛得高調，時常公開放閃。去年，王青霞因逾期居留，被依違反逗留條件、作虛假陳述及偽造文書等罪，入監服刑2年1個月。期間，李龍基不離不棄，向人在獄中的王女求婚成功，打算年底步入禮堂。

廣告 廣告

今年4月，李龍基上節目時，當場做深蹲，顯示老當益壯，笑稱一週親密行為有時不止兩次；到了7月，王青霞出獄，李龍基手捧60枝粉紅玫瑰，在深圳灣口岸入境大廳迎接，激動地大叫︰「老婆！老婆！」只是遭遞解出境、返回中國的王青霞，自此從公眾視野消失。

75歲香港資深藝人李龍基，近日坦言與小36歲的中國女子王青霞分手，自己還是第三者。翻攝王青霞IG

李龍基原本替未婚妻解釋，對方在中國忙著打理家族事業，一切隨緣。不過，隨著YouTube頻道「導遊哥哥」冬至爆料，指王青霞早於2007年嫁給陳姓男子，還育有16歲的兒子，至今沒離婚，戳破了他的粉紅泡泡。

李龍基30日對《星島日報》坦言，與王青霞之間結束了。數度哽咽地透露兩人從對方返回中國後就漸行漸遠，目睹王青霞與丈夫共進冬至飯的模樣，才知道誤當了第三者，心裡很難過，冬至後雙方正式分手。

李龍基眼泛淚光說自己沒事，交往這些年曾經懷疑，但選擇相信對方，事到如今，和王青霞仍保有聯絡，不會責怪她，畢竟對方帶給自己開心多年，也不會對王青霞的丈夫、兒子感到抱歉，因為不知者不罪，更祝對方幸福。未來，不會排斥再談戀愛。

更多太報報導

吳克群曝最末日的幸福 告白「好好去愛1個的人」

張惠妹拼分身年終獻雙喜 「今天就來聽新歌吧」

台南跨年｜香港混血男神獻第一次 曝春風牽線內幕