香港特首委任法官主持調查宏福苑大火

（中央社記者張謙香港12日電）香港行政長官李家超今天宣布，委任法官陸啟康主持調查大埔宏福苑大火的工作，並要求9個月之內完成報告。

李家超早前宣布成立獨立委員會調查這場大火，他今天在記者會上宣布陸啟康擔任委員會主席，成員為陳健波和歐陽伯權，同時要求他們在9個月之內查明大火的事實真相，防範事故再次發生，並提出改善措施。

李家超說，委員會的職權包括審視大火成因、大廈的消防裝置和設備、監督和責任問題，以及有關大樓維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否足夠等。（編輯：楊昇儒）1141212