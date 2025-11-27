香港特首李家超宣布12.1億台幣基金 協助大埔火災近2000受難戶

香港大埔宏福苑高層住宅11月26日發生特大火災，家屬27日下午認屍後哭著離開。路透社



香港大埔週三（26日）發生超高住宅大樓群宏福苑集體失火的慘烈事件，已有至少55人喪生。該社區總共有近2000戶逾4600名居民，上千人現在無家可歸。香港特首李家超週四（27日）傍晚召開記者會表示，成立3億港元（約12.1億台幣）的政府基金，幫助災民紓困。

李家超在記者會中表示對此次事件極度痛心，並一再感謝北京中央政府的大力支持與協助。針對災民最迫切的居住問題，李家超表示目前開設的緊急庇護中心已經收容約500人，並正物色青年旅館等臨時住所，大約已有1000間，讓災民暫時居住一到兩週。

廣告 廣告

而後續安排，李家超表示將由政府以及房協提供專用安置住屋，初步合計可以提供約1800戶。

香港政府也設立了一個中國銀行（香港）的捐款帳戶，呼籲港人踴躍捐款。而在3億港元的緊急救助基金外，受災戶每戶將發放1萬港元（約4萬台幣）作為應急需求。

對於3億港元的基金以及1萬港元的應急金，有港人在網路論壇感嘆說，這次宏福苑的整修工程廠商直接索要3.3億港元，每戶出十多萬港元「換來全家燒毀」，以及港府的1萬慰問金。

更多太報報導

香港大火為什麼沒有警報聲？ 疑整修工人貪方便關掉警報

【一文看懂】竹棚架惹的禍？香港70多年來最慘大火 傳統技法連中國也少用

香港大火已至少55死、72人送醫 但大火延燒19小時後仍救出一老翁