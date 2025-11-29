香港獨立記者：別被竹鷹架轉移焦點 大火起因是人禍

2025年11月26日，香港住宅社區宏福苑大火，大樓外均包覆竹鷹架與防護網。路透社



香港宏福苑大火已導致128人確認喪生，尚有多人失聯。由於事發時8棟住宅大樓正進行外牆維修，港府在大火翌日就宣布擬全面淘汰香港特有的竹製鷹架（竹棚架），似乎暗示是鷹架助長大火，外媒也紛紛聚焦於竹鷹架。有香港獨立記者呼籲，這場悲劇完全是人禍，呼籲外界勿被轉移焦點。

香港獨立媒體《ReNews》是由前《立場新聞》記者創辦。平台28日發表一封給外地朋友的公開信。信中指出，某些分析與港府說法一再加深竹鷹架危險、落後的印象，但這樣的觀點與絕大部分香港市民的看法不同。

信中指出，從來沒有任何官方調查顯示或暗示過大火蔓延與鷹架材料有關。香港官方初步的調查曾認為，是包圍在竹棚外的綠色防護網，阻燃性能不符合安全要求；但27日晚間港府又宣稱，是維修工程時用於保護窗戶玻璃的發泡板（珍珠板）導致大火迅速蔓延。

信中指出，目前並無竹鷹架阻燃性的具體數據，但香港安全行業人員、建築工會已明確指出，竹鷹架並不容易著火，香港過去幾十年從未有竹鷹架大火致多人死亡；反之，造成數十喪生的2010年上海靜安區住宅大火、2019年巴黎聖母院大火都使用金屬鷹架仍發生大火。

2025年11月28日，香港住宅社區宏福苑大火後，外牆仍可見竹鷹架結構。路透社

信中指出，香港市民真正擔憂的是，外界若廣泛誤認為竹鷹架是大火肇因，會轉移焦點，模糊大火背後真正的問題：監察和制度的崩潰。

事實上，目前官方調查的兩個可能成因，其實都指向工程違反安全規則：若防護網符合安全標準，可能不會引發如此大火；在有人居住的住宅窗外大舉圍封易燃的發泡板，更是不符合安全規則和常理。

目前負責相關維修的建築工程公司三名負責人，已因誤殺被捕，反映官方初步判定他們的工程有疏忽之處。

然而，早在火災發生前，居民就已多番向監管部門反映，擔心有火災風險；香港政府部門雖多次巡查，但從未修正任何與火災風險相關的安全隱患。

火災發生後，也暴露了可能加重災情的原因，包括8棟大廈的消防警鈴全未響起，疑因工程單位貪圖方便而關閉；此外，住戶曾多次發現維修工人在鷹架上吸菸，都未獲監管制度發現及修正。

香港住宅社區宏福苑大火前，曾有住戶拍到維修工人在竹鷹架上吸菸。路透社

信中更指出，負責這次維修的工程公司，其實曾因多次違反建築工地安全規例而遭罰款，2023年8月更曾遭香港屋宇署紀律處分，禁止進行任何小型工程4個月；但5個月後，這間公司卻拿到這次大火的「宏福苑」社區的巨額維修合約，總價高達3.3億港幣（約新台幣13.3億元）。

信中指出，有人懷疑事件涉及維修工程圍標，即多間承包商事先秘密達成協議，在工程招標時互相配合，確保中選，甚至社區的業主立案法團（即屋主組成的管理委員會）都涉及其中。

事實上，在「宏福苑」的維修工程前後，都曾有居民透過媒體提出質疑，後來也更換法團成員，但工程承包商已展開，覆水難收。而這類工程的圍標，在香港早已是難以杜絕的隱患。

信中指出，工地安全、監管制度、工程招標，這些是很多香港人真正認為大火的肇因，「我們不想看到的，是外地關心的朋友誤以為錯的是竹棚，竹棚無辜，一切皆為人禍」。

