香港生來台北驚覺「生活壓力大」：薪水4、5萬撐不住 一票人揭背後真相

生活中心／王文承報導

一名來台北實習的香港女學生分享自身觀察，坦言對台北的薪資與物價差距感到困惑。（圖／資料照）

台灣的教育水平能擠進全球前50名，加上就業機會多，因此許多香港大學生選擇到台灣留學、工作或短期停留。然而，兩地在薪資結構、生活方式與職場文化上存在明顯差異，也因此帶來「文化衝擊」。一名來台北實習的香港女學生分享自身觀察，坦言對台北的薪資與物價差距感到困惑。貼文曝光後，引發網友熱議。

香港生來台北生活壓力大



一名女網友在網路論壇《Dcard》以「香港人來台北感到震驚」為題發文表示，她在台北待了幾個月後，發現外食費用比想像中高，一餐與朋友聚餐動輒破 400 元。雖然房租比香港便宜不少，但餐飲、交通與日常開銷加總後，「要存錢其實不容易」。

她補充，自己在香港求學期間曾進入金融業實習，新鮮人起薪約台幣十多萬元，但生活壓力仍大；相較之下，台灣許多專業工作薪資普遍落在四、五萬元區間，讓她不禁疑惑：「這對專業人才來說公平嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，有人認為台北生活確實「不輕鬆」，租金、餐費、交通與各種基本支出加總後，「四、五萬只是剛好能維持生活」。此外，物價多年上漲，薪資卻停滯，使生活壓力越來越大。不少人補充，中南部許多工作甚至起薪僅三萬多，工作條件卻不比台北輕鬆。

也有人提出不同看法，認為原PO的外食金額偏向高價聚餐，不能代表一般台北人的日常生活。如果住在新北、減少社交聚餐或自行下廚，四、五萬仍有機會存錢，但需要「非常節制」。

此外，也有網友從產業結構角度分析，指出香港金融業屬高薪領域，不適合直接與台灣多數行業對比。若以台灣科技業為例，「工程師剛畢業年薪破百萬並不少見」，相比之下，台灣一般白領薪資偏低。

