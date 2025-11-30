香港男子發起徹查宏福苑大火連署提4大訴求 竟遭國安警察帶走訊問

香港新界大埔宏福苑 26 日下午發生重大火災，目前已造成至少 120人死亡，是香港近 80 年來最嚴重的火災事故。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計128人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有約200人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，為此當地一名男子因在網路發起連署，提出4大訴求，要求政府全面調查與問責這起香港80年來最致命的火災，但事後被香港警方國安處帶回警局問話。

根據香港南華早報（South China Morning Post）報導，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局。他們的連署提出4大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。

廣告 廣告

南華早報另篇報導提到，有名男子因涉嫌藉宏福苑大火進行「意圖煽動」行為而被拘捕，但未說明他是否和前述遭到警方訊問的連署發起者為同一人。彭博（Bloomberg News）請求香港警方針對此事置評，港警回應，他們所採取任何行動均會「按實際情況依法處理」。

北京駐港國家安全公署29日宣稱，「反中亂港分子」和「別有用心者」伺機作亂，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，「以災亂港」分子一定會受到國安法的追究嚴懲。至於備受關注的起火原因，香港保安局局長鄧炳強表示，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。

法新社報導指出，香港廉政公署本月28日已就宏福苑大樓維修工程可能涉及貪污拘捕8人，之後再拘捕3人。香港媒體披露，屋宇署昨晚宣布，已勒令暫停宏福苑維修商「宏業建築工程有限公司」負責的28項工程計畫，還有另外兩個在大樓維修作業中使用塑膠板的工程也被喊停。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

粉專譏香港惡火像「鬼滅無限城」被指疑中國小粉紅假冒台灣人挑撥

香港宏福苑大火已128死、89具遺體焦黑難辨！港廉署逮11人疑涉貪