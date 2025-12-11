香港男星哽咽認宏福苑大火奪走好友性命 眼泛淚光：願他安息

港星王祖藍與妻子李亞男出席活動時，哽咽認了宏福苑大火的罹難者中有自己的好友，讓他們夫妻倆很難受。（圖／翻攝自王祖藍微博）

香港新界大埔宏福苑無情大火奪走上百條人命，導致多個家庭破裂。活躍於大陸綜藝圈的香港男星王祖藍與妻子李亞男出席活動時，身為香港大埔居民的他被問及宏福苑惡火，他眼泛淚光坦言罹難者中有他的好友；王祖藍從好友失聯到尋獲遺體的過程都很難受，但也沉重地表示，「願他安息」。

綜合港媒報導，男星王祖藍與妻子李亞男今（11）日出席品牌活動時，談及有好友在宏福苑火災中罹難，情緒難掩悲痛；王祖藍透露，大火發生後，原本仍透過電話與家屬保持聯繫的朋友，後來突然失聯，最終證實不幸遇難，令夫妻倆相當心碎。

而一直以來給人幽默形象的王祖藍罕見在鏡頭前眼泛淚光，難以掩飾失去好友的痛楚。原來王祖藍就是大埔居民，有好友住在宏福苑，事發當日，他的朋友本來與家人還保持電話聯繫，不久後卻失聯，「最初大家都祈禱，希望能找到生還者，但後來警方和救援單位傳來的消息都不太樂觀」，最後證實好友罹難，他真的很難受，但依然振作起來表示，「願他安息，也希望（他的）家人能慢慢走出來。」

王祖藍也提到，大埔社區向來凝聚力強，街坊鄰里常一起運動、互相照應，這次火災更顯現出港人攜手面對災難的精神。王祖藍還特別感謝品牌活動主辦單位捐出港幣200萬元協助災民，認為在困難時刻更凸顯社區互助的重要。

受此次事件影響，王祖藍也宣布親自參與籌備的演唱會「普世歡騰星光夜」將更名為「普世平安星光夜」，舞台與節目內容都會做調整，並移除部分快樂氛圍的佈置與段落，以示尊重；王祖藍表示，「有些歌曲歌詞也會修改，希望活動能更符合當下的情緒，帶給大家力量。」

