香港男神愛林宥嘉10年是頭號鐵粉！ 喊話想合作鍾欣凌：姐弟戀也可以

【緯來新聞網】香港天菜男神魏浚笙以陸劇《難哄》累積高知名度，主演港片《殺手4》也獲金馬獎5項大獎提名。這次他受邀來台參與台南跨年演出，接受台灣媒體訪問時喊話：「我很想跟鍾欣凌合作！」並透露自己是林宥嘉的鐵粉，喜歡他超過10年，「我從星光大道就是他的粉絲。」

魏浚笙來台登上台南跨年演出。（圖／COME ON JKSSP提供）

魏浚笙興奮表示，過去曾在香港演唱會後台見到林宥嘉，「我有跟他說很喜歡他，他還說有聽過我唱他的歌，我聽到的時候真的就像是小粉絲上身一樣。」他也預告這次跨年將會演唱林宥嘉的歌，至於曲目則是保密想給粉絲驚喜，並透露：「真的要說的話，我練了10年了，每次去KTV我都一定會唱！」



他在《殺手4》中展現精彩動作戲，飾演冷血無情的殺手，他透露當初為了拍攝，花了半年時間減重8公斤，就連朋友看到都嚇到，驚呼：「你怎麼瘦到變成骷髏了，要注意身體啊！」

魏浚笙表示自己是林宥嘉鐵粉，預告跨年舞台會唱偶像的歌。（圖／COME ON JKSSP提供）

被問到想合作的台灣演員，他二話不說就喊話：「我想合作鍾欣凌！」他表示先前有看了台劇《影后》，對於鍾欣凌在劇中的眼神念念不忘，對於眾人拱他跟鍾欣凌合作姐弟戀，他笑回：「沒問題，演什麼都好，只要跟專業演員對戲，就會很享受。」



此外，韓國人氣男團「ALL(H)OURS」今也出席談台南跨年記者會，他們表示有看過去年台南跨年聚集25萬人的影片，比起緊張更多的是興奮，「希望快點來站上舞台，把我們富含能量的音樂帶給觀眾朋友。」並用中文感謝：「謝謝大家、新年快樂。」成員們也透露這趟台除了演出，也會在台南拍攝團綜，趁新年假期把握時間享受台南美食跟觀光。

韓團ALL(H)OURS期待登上台南跨年演出。（圖 / BTBAS Entertainment提供）

