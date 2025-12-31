香港男神魏浚笙台南跨年大秀台語 音樂剛下「緊急喊卡」原因超暖

香港新生代人氣男神、被譽為「臉蛋天才」的魏浚笙（Jeffrey），驚喜現身台南。首度海外跨年演出就獻給南台灣的他，不僅誠意滿滿準備台語驚喜，帥氣的外型與親民的舉動更瞬間擄獲在場萬名歌迷的心。

魏浚笙今晚一連帶來四首歌曲，包括個人作品〈My Head〉與〈失約巴黎〉。他在台上感性告白，表示自己從小就是《超級星光大道》的忠實觀眾，可以說是「聽林宥嘉的歌長大的」。為了向偶像致敬，他特別驚喜翻唱林宥嘉的經典神曲〈浪費〉，標準的發音與富有磁性的嗓音，展現了實力派唱功。

來到熱情的台南，魏浚笙也應景地秀了幾句剛學會的台語，且難度不低，竟是盧廣仲〈魚仔〉的經典歌詞：「看魚仔在那，游來游去、游來游去；我對你，想來想去、想來想去。」

雖然台語發音略帶港式可愛，但誠意十足。語畢他還調皮地跟粉絲開玩笑：「但我今天是不會唱這首歌的喔！」幽默性格引發台下陣陣笑聲。

香港新生代男星魏浚笙首度來台參與跨年演出。（圖／翻攝直播）

演出過程中發生了一段有趣的小插曲。當準備演唱代表作〈失約巴黎〉時，背景音樂（MMO）已經響起，魏浚笙卻突然想起重要的事，趕緊示意音樂「緊急停下」。

原來他為了營造最美的現場氛圍，特地停下來溫柔叮嚀台下民眾：「記得打開手機的閃光燈！」 待全場亮起一片浪漫燈海後，他才示意音樂重新響起，完美呈現視覺與聽覺的饗宴，也讓人見識到他對於舞台效果的細膩堅持。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導