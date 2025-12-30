香港男神魏浚笙首訪台南唱跨年 最想合作鍾欣凌：姐弟戀也OK

魏浚笙受邀來台南參與跨年晚會，30日抵台後就馬不停蹄先進行彩排。（BTBAS Entertainment提供）

香港新生代男神魏浚笙（Jeffrey）曾演出陸劇《難哄》，近日也因港片《殺手＃4》人氣再上一層樓，受「台南好young」跨年晚會之邀來台，昨（30日）彩排後接受訪問，他表示有準備演唱偶像林宥嘉的歌曲，至於是哪首歌，他則賣關子表示：「這個是秘密。」更稱最想合作的台灣演員是鍾欣凌，若有機會合作，他認為不論演什麼關係都可以，「只要能跟很專業的演員對戲，我就會很享受。」聽到眾人拱演姐弟戀，他也笑回：「沒問題！」

魏浚笙談起此行心情直呼「很開心」，能在跨年這樣特別的時間，來到一個從未造訪過的城市演出，本身就充滿吸引力，「第一次來台南，又是在跨年，真的會有一種很期待的感覺。」抵台後，他也把握時間簡單走訪台南，「剛去了安平，整個氛圍很有棒，之後也逛了一些攤販，看到了很多不同的美食和手信。」不過他為了準備演出，暫時只能忍忍，「因為剛剛要上台彩排不太敢吃，可能等晚上工作結束後再吃一點。」

魏浚笙擁有一張帥氣臉蛋，更是能唱能演的全能男神。（BTBAS Entertainment提供）

提到林宥嘉，他開心分享「我第一次在後台見到他的時候，就直接跟他說『宥嘉我很喜歡你』，他還跟我說好像聽過我唱他的歌，那一刻真的小粉絲心態完全爆發。」並稱這次將演唱的歌曲其實已經練了10年，「從小去唱卡拉OK就一定會點他的歌，所以不是真的臨時練，而是一直都在唱。」近期最愛的台灣影視作品則是影集《影后》，不忘大讚鍾欣凌，「她在那一幕坐上計程車、回頭看最後一眼的表情，真的讓我很心動。」

他也提及《殺手＃4》為演出冷酷的殺手特別瘦身8公斤，坦言花了半年時間調整體態，希望呈現出殺手應有的俐落感，「我不想讓觀眾覺得跟我平時出活動的樣子一模一樣。」甚至一度被朋友擔心是否身體出狀況，驚呼「你怎麼瘦到變成骷髏了，要注意身體啊！」不過看到大銀幕成果時，他覺得一切都值得。該片預計明年春天於日本上映，台灣是否能看到，他則表示仍在努力中。

魏浚笙很開心能在跨年來到一個從未造訪過的城市演出。（BTBAS Entertainment提供）

最後，談到想對粉絲說的話，魏浚笙先是笑說「新年快樂」，隨後又自嘲「好像太簡單了」，接著語氣轉為真誠，「希望大家每天開心，享受每一秒。這句話聽起來好像很沒用，但其實很有用。」他也分享自己曾在拍戲時發生意外的經歷，更深刻體會「活在當下」的重要性，「很多壓力其實都是自己給自己的，所以真的要好好享受每一天、每一秒。」

