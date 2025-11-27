香港發生數十年來最嚴重火災釀44人死亡、279人失聯 多政黨停止拉票活動

香港官員推測，竹編鷹架材料可能會加速「宏福苑」社區大樓的火勢蔓延。（圖片來源／YT影片截圖）

香港大埔「宏福苑」社區大樓（11月26日）下午發生五級火警，火勢延燒波及7棟大樓，至今晨仍未完全撲滅，導致44死、279人失聯，29人留醫，其中7人命危，政府部門因應災情嚴重，叫停多項競選活動，包括今天（27日）、明兩日共4場的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，多個政黨也停止所有選舉拉票，11所學校停課。

特首李家超周四（26日）凌晨聯同多名官員會見媒體，有記者問及大火在下午發生後，原定12月7日舉行的選舉會否因應這次事件而延期。李家超回答說，目前已經暫停宣傳和推廣選舉的工作，選舉論壇亦會暫停。其他事情在統整好目前的工作，幾日後再作決定。

廣告 廣告

立法會12月7日選舉是否延期，尚未決定

李家超表示，目前整個政府都會全程投入，處理這次重大災難事件，「我們目前心裡面首要的工作就是處理這次事件」。他又說，選舉的確是一件重要的工作，但是目前來講最重要的工作，就是處理好這次火災撲滅的事件，和我們之後對需要的災民提供最悉切和最全面的幫助。

英國國家廣播公司BBC報導，港府派出超過800名消防員，撲救「宏福苑」的大火，這場大火已經延燒18個多小時。港府還向一名在滅火中殉職的37歲消防員致敬，讚美他「盡職盡責、英勇無畏」。

一位香港立法會的議員透露，一些居民與被困在大樓內的親屬失去聯繫後，正在向地方當局尋求幫助。

現場還能看到竹製鷹架的殘骸和包裹部分建築物的綠色網狀物，香港官員表示，這些材料可能加速火勢蔓延。

三名建設公司高層涉嫌過失殺人被捕

三名建設公司高層涉嫌過失殺人被捕，他們被指控使用易燃材料（包括竹子和聚苯乙烯泡沫塑膠），導致火勢迅速蔓延。

英國《衛報》的報導也提到，香港「宏福苑」周三下午發生數十年來最嚴重的火災，火勢迅速蔓延的部分原因似乎是由於建築物外牆使用竹編鷹架。竹製鷹架是一種傳統的建築材料，但出於安全考慮，當局逐步淘汰這種材料。

大火吞噬位於新界北邊大埔的42年屋齡「宏福苑」住宅社區，該社區由8棟31層高的超高大樓組成，約有2000戶住宅，居住約4800人。

火災的確切原因尚不清楚，但竹編鷹架和綠色建築網可能助長火勢在公寓大樓內的迅速蔓延。

香港是世界上少數仍廣泛使用竹子進行建築的地區之一。用紮帶綁在一起、環繞著閃閃發光的摩天大樓的複雜竹製框架，在香港隨處可見。

香港將逐步淘汰竹子改用鋼材

竹子比金屬材料更輕、更便宜而備受青睞。竹子建築本身也被視為一種藝術形式，早在2000年前的漢代捲軸畫就有描繪竹塔的景象。竹子曾經在中國南方地區廣泛分佈，但如今中國的大多數建築工地都已將金屬鷹架作為標準配置。

今年3月，香港政府表示，出於安全考慮，將逐步淘汰竹子，轉而使用耐火鋼材。政府也表示，50%的公共建築工程將被要求使用金屬框架，除了防火之外，金屬比竹子更能抵禦香港潮濕的氣候。

官方數據顯示，自2018年以來，涉及竹製鷹架的工業事故已造成23人死亡。

不過，香港九龍竹製鷹架工人聯合會先前曾表示反對棄用竹子。竹竿的尺寸和形狀天然各異，因此需要技藝精湛的竹匠才能將它們綁紮成鷹架。他們擔心，如果香港改用鋼製鷹架，他們的生計可能會受到威脅。

(原始連結)





更多信傳媒報導

吳敏求、蘇一仲、張麗善都獲獎 曾盛麟為最年輕「企業永續傑出人物」

去韓國旅遊、醫美注意 首爾地鐵2大工會預告12月12日起發動罷工

因玉山金併購三商壽 玉山證信用評等遭列入負向

