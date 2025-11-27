香港發生重大火災 藍綠兩黨為死者致哀祈福

香港大埔大火 民進黨：為香港祈福。資料照

香港新界大埔昨晚發生重大火災，國民黨和民進黨今天都表示，向死者致哀，也為香港祈福。

對於如此嚴重的火災，國民黨在臉書上為香港祈福，祈願逝者安息、傷者早日康復，並期盼搜救過程順利。

大埔住宅宏福苑26日爆發惡火，為香港自1997年國歸中國之後，第二宗五級火警，已造成至少44人死亡、33人受傷，另有279人失蹤，37歲的沙田消防局消防員何偉豪更不幸殉職，為香港歷史上死亡人數最多的火災，整起事件相關原因仍在調查中。

國民黨在臉書上表示，值此悲痛時刻，我們一同為香港祈福，祈願逝者安息、傷者早日康復，並期盼搜救過程順利，傷亡人數能夠降到最低，協助救災的人員一切平安。

民進黨今指出，賴清德總統表示：「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。」副總統蕭美琴也發文提到：「為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。」

民進黨說，全黨與台灣各界共同關注，向死者致哀，也為香港祈福。

