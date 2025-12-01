香港百死大火怪到竹子？苦苓不忍了 長文狂酸：香港只剩一種聲音

記者林汝珊／台北報導

香港新界大埔宏福苑日前發生的五級嚴重火警，短時間內奪走上百條性命。（圖／翻攝自Threads）

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火警，造成逾百人罹難、超過150人失聯，重大傷亡震驚各界。對於外界將矛頭指向「竹製鷹架」為釀災主因，作家苦苓今（1）日上午在臉書以「竹架成了代罪羔羊」為題發文，提出不同看法，質疑真正的釀災原因恐被忽略。

苦苓發文狂酸。（圖／翻攝自苦苓臉書）

苦苓指出，竹製鷹架並非香港獨有，台灣早年也廣泛使用，卻未因竹架而發生過重大災害；只是近年才因施工方式改變，逐步被鐵架取代。他認為，香港地狹人稠，要大量使用鐵架需要配合大型機具運作，反而不如竹架靈活，也因此在當地仍相當普遍。

他也提到，雖然竹子本身具易燃性，但專家指出鐵架同樣存在導熱問題，若遇到大型火警，危險性不見得比較低，將責任單純歸咎於竹架，恐怕是「畫錯重點」。他更質疑，中國製防燃護網雖宣稱通過檢驗，卻遲遲找不到相關檢驗文件，真正的問題是否出在安全設備不合格，值得徹查。

苦苓嘲諷地表示，在「偉大祖國不會有錯」的政治氛圍下，港府急於定調災害原因，將問題歸咎於本地因素似乎更為安全。他感嘆，目前香港立法會、媒體幾乎只剩單一聲音，在這樣的空間中，要究責也只剩竹子可背鍋，「不然咧？」

