香港知名女星陳敏兒病逝！享壽65歲 曾與劉德華合演《獵鷹》

香港資深女星陳敏兒於2026年6月12日上午在威爾斯親王醫院安詳辭世，享壽65歲。兩個兒子廖文哲、廖文信今（12）日發出訃告，表示母親在家人悉心陪伴下病逝，親人雖萬分不捨，但深知母親已在天家安息，並感謝醫護人員的照顧。遵照陳敏兒生前意願，告別式將以私人形式低調舉行，僅限親友參加，不對公眾開放。

香港資深女星陳敏兒於2026年6月12日上午在威爾斯親王醫院安詳辭世，享壽65歲。（圖／翻攝陳敏兒臉書）

曾是TVB當家花旦的陳敏兒，1960年出生，早年因與劉德華合演警匪神劇《獵鷹》等作品走紅，並參與《男兒本色》、《挑戰》、《天降財神》、《四丁班》等經典劇集。1987年她與同為藝人的廖啟智在無線電視藝員訓練班相識後相戀結婚，育有三子。婚後為照顧家庭，陳敏兒逐漸淡出螢光幕，專心相夫教子。

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陳敏兒的人生歷經多次重創。2006年，她的小兒子廖文諾在未滿6歲時不敵血癌病逝，讓她一度陷入抑鬱，花費長時間才走出傷痛。2021年，丈夫廖啟智又因胃癌離世，她在廖啟智的安息禮上曾動情表示：「我作為妻子，廖啟智，我以你為榮」，並指廖啟智最擔心放不下的就是自己，如今他終於可以好好休息。兩度慟別至親的她，逐漸看破生死，蛻變為生死教育的推廣者。

去年6月，陳敏兒曾緊急動過一場大手術，腹部留下長達14公分的傷口。她在去年10月生日之際曾發文吐露此事，表示因手術而忌口，但並未多加著墨病情詳情。今年農曆春節期間，她與圈內好友團聚，當時氣色和精神看起來不錯，未料不久後便傳出噩耗。

對生死坦然以對的陳敏兒，兩年前已為自己舉辦「生前告別會」。當時她接受訪問時表示：「近兩年身體狀況越來越不理想，去年見好多親友相繼離世，人生無常，沒法預料何時會走。我知道好好道別很重要，既然沒法預知未來，不如把握當下，趁還有機會，好好表達內心裡想說的話，減少分離的遺憾。」這番話反映出她對人生的深刻領悟與豁達心態。

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