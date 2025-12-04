香港神級伴手禮「曲奇四重奏」登台，內行人都怎麼挑？

香港老饕私藏名單揭曉：全球銷量破2億片，曲奇四重奏登台成新一代伴手禮天花板

來自香港的世界級手工糕點品牌「曲奇四重奏」（Cookies Quartet）正式登陸台灣！這股風潮將重新定義台灣消費者對於「香港伴手禮」的想像。長年以來，「曲奇四重奏」憑藉「全球銷量第一蝴蝶酥」及「18項零添加承諾」風靡全球，至今已熱銷超過2億片，深受全球各地美食家與送禮人士的喜愛。

這款糕點之所以能獲得世界級的成功，關鍵在於對「品質」和「健康」的極致堅持。品牌始終堅持香港製造，嚴選來自全球20多個國家最佳之原材料，並屢獲國際級殊榮，包括：國際美味獎三星獎（ITQI）、全球純粹品味評鑑三星獎及國際蒙特獎金獎等頂級認證。為了讓台灣消費者親身感受這份酥脆感動，曲奇四重奏已於台北四大百貨設立限時快閃店，提供多款經典蝴蝶酥及特色曲奇點心。

內行人都看什麼？頂級蝴蝶酥的「口感、原料、認證」三大挑選標準

【這款蝴蝶酥是如何做到全球銷量第一？】

許多追求「體面與心意」的送禮者，常常困惑該如何從琳瑯滿目的點心盒中做出最佳選擇。「曲奇四重奏」以極嚴謹思維，為消費者提出頂級蝴蝶酥的三大挑選標準，幫助您一眼看穿品質：

標準一：口感的「黃金層次」

獨家「三段式精准烘烤」工藝：此工藝能帶來「外脆內松、色澤均勻、香氣濃鬱」的獨特口感 。麵糰經過精細摺疊工藝，打造出144層豐富酥皮，奠定酥脆層次基礎 。

標準二：國際級「原料認證」

堅守「18項零添加」承諾：嚴控純淨配方，精準契合現代高端消費者對健康飲食的核心需求 。例如：0人造牛油、0起酥油、0人工香精、0工業色素等 。

標準三：全球「風味多樣性與原料」

全球口味最豐富的品牌：真正的頂級，敢為每一樣原料寫下履歷。曲奇四重奏視原料為風味靈魂，嚴選全球超過20個頂級產地的食材：例如，日本宇智百年茶園每小時僅產50克的頂級抹茶、GI值僅15（低升糖）土耳其奧爾杜榛子。這些擁有「原料身分證」的素材，再經國際美味獎三星（ITQI）的嚴苛盲測背書，成就了無可複製的風味深度。

送禮必看！如何避開點心界的「添加物陷阱」？「18項零添加」的健康承諾

曲奇四重奏的「18項零添加」承諾，究竟在避開哪些地雷？

在追求美味的同時，現代消費者對於食品健康的標準也日益提高，特別是為親友挑選禮物時，健康承諾成為首要考量。一般烘焙點心中，經常為了延長保存期限或增添風味而加入添加物。曲奇四重奏拒絕則加入這些添加物，並以行動體現「18項零添加承諾」。

品牌保證產品絕不含有：

人工香精、人工色素

人工甜味劑、防腐劑

人造牛油、氫化油

基因改造原料 等 18 種常見的食品添加物。

這不僅是品牌對產品的自信，更是對消費者健康的正面表述。讓消費者在享受酥脆美味的同時，也能感受到天然、無負擔的純粹心意，更能快速建立品牌與消費者之間的信任感。

【曲奇四重奏 快閃店資訊總覽】

📍 新光三越南西店地址：台北市中山區南京西路12號

時間：2025年9月4日 - 2025年12月24日

📍 新光三越台北信義新天地A11

地址：台北市信義區松壽路11號B2F

時間：2025年12月3日 - 2026年1月2日

📍 SOGO 台北忠孝館

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號 B2F

時間：2025年12月8日 - 2025年12月25日

📍 大葉高島屋 Dayeh-Takashimaya | Taipei

地址：台北市士林區忠誠路二段55號 B1F

時間：2026年1月30日 - 2026年2月15日

除了親臨快閃店，消費者也可透過線上訂購，輕鬆享用曲奇四重奏的美味

🌐 線上購買連結：https://lihi3.me/xepHD

無須遠赴香港，即可將這份心意與美味帶回家！