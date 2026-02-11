香港福運全城 馬年賀歲盛事精彩熱鬧
農曆新年向來是香港盛大傳統節慶，從年宵花市、黃大仙祠或車公廟祈福、花車巡遊、維港煙花再到賀歲賽馬，連串節目熱鬧又多姿多彩。香港旅遊發展局今年以「福運全城」為主題，邀請世界各地旅客來港賀歲，體驗全城福願處處。
馬年一連串的焦點賀歲節目，先由「國泰新春國際匯演之夜」打響頭炮。今年匯演主題為「開年 開運 開心」，近60隊花車及表演隊伍將在大年初一（2月17日）晚，於尖沙咀呈獻一場國際派對，與大批市民旅客互動，送上熱鬧祝福。
花車強勁新陣容 送上更多驚喜
今年匯演有11個花車參與單位、共12輛花車登場。包括連續24年冠名贊助的國泰，將以慶祝80週年為主題，展示經典客機穿梭時光隧道；已連續參與巡遊27年的香港賽馬會，適逢馬年，馬會更成為獨家巡遊路線贊助機構，花車由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭，寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛；正慶祝20週年的香港迪士尼樂園度假區，有多位迪士尼朋友聯同舞者帶來喜慶的新春街頭派對；香港海洋公園的大熊貓家族換上新春造型，與「威威與好友」等，齊齊向市民旅客拜年。
同場更有首次參與匯演的香港麥當勞、香港品牌玩具協會及林村許願廣場。香港麥當勞將帶來以80年代分店設計裝置作藍本的經典復刻火車，以慶祝品牌50週年；香港品牌玩具協會花車則匯聚本地潮流IP元素，如Labubu、Molly等人氣角色，呈現香港創意文化；林村許願廣場花車將化身流動「發光許願樹」，重現香港獨特的林村許願文化與節慶習俗。
適逢馬年，香港旅遊發展局花車會以「盛事之都 環球歡聚」為主題，以「雙花車」形式展示，主車以多個Q版盛事造型的馬仔吉祥物，副車則設計成啟德體育園主場館，展示香港「盛事之都」的魅力。
中外文化薈萃派對 海內外表演團隊匯聚香港
今年共有16隊來自多個國家及地區的中國內地及國際表演團隊，亮點表演包括：法國夢幻之馬（FierS à Cheval）呈獻巨型夜光馬表演，同時與香港本地的王仁曼芭蕾舞學校聯乘獻技；意大利奇幻恐龍（Cromosauro）帶來高逾5米、身長達7米的巨型恐龍，並與本地隊伍中國香港中國國術龍獅總會的夜光龍合作，呈現「雙龍共舞」；美國藍制服鼓樂隊（The Bluecoats）將與香港本地珀珈斯樂團跨界合奏；埃及傳統旋轉舞（Tannoura Dance Group）舞者演繹蘇菲傳統民俗轉裙舞；加拿大喜劇雜技雙人組（Les Vitaminés）亦將登場，以幽默與高難度技巧為觀眾帶來驚喜。
匯演初一晚間8時正式開始 花車初二起展示表演首度進駐啟德
巡遊隊伍當晚8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時將有15個本地表演團體輪流演出，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。公眾亦可在巡遊路線（廣東道、海防道及彌敦道）沿途的有利位置免費欣賞。
由大年初二（2月18日）至正月十五（3月3日），花車將現身城中多個地點，延續匯演精彩。八輛特色花車會首度於啟德體育園（至2月26日）展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更會增設兩個舞台，邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技，將新春氣氛送給現場觀眾。其餘4輛花車則會於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出。表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技。
大年初二農曆新年煙花匯演 共度璀璨新年喝采歡呼
大年初二晚上8時，由香港文化體育及旅遊局統籌、香港賽馬會呈獻「 馬到功成耀香江」馬年煙花匯演將於維多利亞港上演，歷時 23分鐘、合共八幕的煙花匯演，將發放 31,888 枚煙花，糅合駿馬元素及吉祥符號，在維港上空綻放，寓意新一年繁榮昌盛、馬到功成。旅客屆時可在尖沙咀、灣仔等地觀賞煙花。
香港迪士尼樂園度假區 —— 與迪士尼朋友同慶「奇妙年年」
日期：2026年1月30日至3月1日
香港迪士尼樂園度假區以「奇妙年年」馬年新春慶祝活動與賓客一同迎接喜氣洋洋的新一年。園內各處將佈滿精心設計的應節裝飾，其中位於小鎮廣場中央的米奇造型紅燈籠以來自皮克斯動畫製作室《玩具總動員》的小馬紅心為設計主題。小馬紅心更將在反斗奇兵大本營亮相，為樂園注入熱鬧歡騰的派對氣氛。化身財神的高飛將會與穿上賀年服飾的米奇與好友一同歡迎賓客，而Duffy與好友亦會換上新年打扮，於Duffy與好友遊玩屋與各位共度溫馨互動時刻。
香港海洋公園 —— 舞動龍獅賀新歲 與Sanrio characters打卡
日期：即日起至2026年3月底
馬到功成迎新歲，暢遊香港海洋公園行大運！農曆新年期間，公園將呈獻活力洋溢的舞龍舞獅表演，加上遍佈園內、以農曆新年及熊貓主題的巨型佈置，讓旅客在打卡同時，迎來鴻運當頭的新一年，勢如駿馬奔騰！此外，大家亦可與Hello Kitty、Cinnamonroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon等六位Sanrio人氣角色展開奇妙的海洋冒險，在一片蔚藍下盡情探險。 查看原文
