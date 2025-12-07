香港立法會投票氣氛冷清 多名候選人告急

香港今天(7日)舉辦立法會改選，受到宏福苑大火影響，投票氣氛低迷，不少候選人紛紛打出告急牌。另外立法會選舉過後，讓民眾悼念罹難者的廣場就不能再留言了，還有義工用手寫的告示牌提醒，言論不要過激。外媒法新社報導，立法會選舉前夕，好幾家外媒駐港國安公署約談，警告外媒不要抹黑救災工作。

香港7日舉行立法會換屆投票，大埔火災所在的新界東北，投票率低於全港平均值。（圖／香港TVB）

投票所門口不見排隊人潮，不少民眾過門不入，裡頭小貓兩三隻。香港 12 月 7日如期舉辦立法會改選，投票氣氛似乎相當冷清。

民眾指出，火災發生後，這次選舉可能會對他們的心情產生負面影響。

廣告 廣告

大埔宏福苑原本三個投票所改到其他地點，港府安排免費接駁車方便居民投票。截至 7 日下午 3 點半，直選投票率 19.57%，大埔火災所在的新界東北，投票率低於全港平均值。

宏福苑旁的公園廣場供民眾追思悼念，但香港執法部門從 7 號深夜起，停止讓民眾留言。義工還手寫告示牌提醒，留言時要避免使用過激言詞。

外媒法新社報導，立法會選舉前夕，駐港國安公署約談多家外媒負責人，表示近期部分外媒抹黑港府救災、攻擊干擾立法會選舉、誤導國際認知。

前民陣副召集人王岸然表示：「我不明白他們派傳單要求（究責）這些東西，就是言論自由來的。你說引起社會動亂，動亂出現了沒有呢？」

前民陣副召集人王岸然批評大陸及香港政府以災亂港，被國安處認為涉嫌煽動社會仇恨。警方請他協助調查，要求對談內容保密。結果隔天，王岸然又在自媒體上披露細節。

香港警方國安處總警司李桂華表示：「他的非法披露已收到向其他可能同案件有關人士做出通風報信的效果。」

國安處以妨礙調查、危害國安罪逮捕王岸然。一旦定罪，最重可判 7 年徒刑。

更多 TVBS 報導

大火衝擊！港立法會投票 外界估投票率創低

香港荃灣起火！百人急疏散 疑電子產品高處墜落引燃

宏福苑惡火奪159命…在台港人自由廣場悼念 連儂牆訴「要真相」

香港立法會選舉明登場！大火陰霾仍在 醫管局辦抽獎促投票

