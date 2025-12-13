香港立法會投票率創次低紀錄從「愛國者治港」看透「愛國者治台」

中共黨媒新華社在今年10月底連3天發佈3篇以「鍾台文」署名的涉台文章，其中第二篇「兩岸關係發展和統一利好」的文章內容提及「兩岸和平統一後可執行愛國者治台、高度自治」，「愛國者治台」一詞不得不讓人聯想到2021年中共在香港實施的「愛國者治港」；然而，近日香港甫完成「愛國者治港」實施後的第二次立法會改選，投票率創下歷來第二低的紀錄，僅31.9%(最低紀錄是2021年的30.2%)，顯然這是2020年《港版國安法》出台後，2021年中共對港進行「全面管治權」、「選舉改制」後，多數香港民眾拒絕投票的沈默態度。

習複製「愛國者治港」的「兩岸台灣方案」

2019年香港爆發的「反送中運動」，港府以港警強勢鎮壓的手段進行整頓，2020年中共中央更是片面通過《港版國安法》，以「安全」為由直接管治香港社會，接著到2021年全國人大審議《完善香港選舉制度的決定》，「選舉改制」是中共對港全面管制的一部分，就是縮緊香港自治的選舉權，包括「立法會直選人數減少」、「候選人資格審查」等。簡單來說，這是香港選舉權的嚴重倒退，香港民眾的參政權必須先經過資格審查，候選人要符合「愛國者」的認定後方能參選，結果導致原本的泛民主派人士在立法會「清空」，只有親共的建制派人士。

中共全面管制香港，這意味著1997年在香港施行的「一國兩制」，「兩制」淪為形式上的象徵意義，步入「內地化(大陸化)」，「愛國者治港」就是「一國」的實質意義；此外，這是中共明確拋棄了1984年《中英聯合聲明》中「香港制度五十年不變」的承諾，這一方面凸顯中共毀諾行徑，另一方面也顯示中共落實「一國兩制」的自我矛盾。事實上，中共也是把「一國兩制」框架在台灣，2019年習近平提出的「兩制台灣方案」，其實也是換湯不換藥，而如今中共透過官媒提及「愛國者治台」，這是中共對「兩岸統一後」的制度安排，藉此攏絡台灣的親中勢力。

「愛國者治台」是說給特定親中力量聽的！

「愛國者治台」的具體內容為何？該文並沒有詳述，中共對於「愛國者治台」的定義，可能有兩種作法。首先，習近平在2019年的「習五條」中提到以「民主協商」來推動制度性安排，那麼只要能符合(堅持「九二共識」、反對「台獨」)資格的人就可以參與協商討論如何「治台」；第二，將中共對港的全面管制「複製」施用在對台，倘若兩岸統一後，只要符合「愛國」資格便可有參政權，至於如何定性「愛國」便是要「忠於中共」，中共必然會盤點台灣內部的「愛國統一力量」。只是，這恐怕是中共單方面的一廂情願，台灣多數民意不會認同。

當然，無論是「一國兩制」、「兩制台灣方案」、「愛國者治台」等概念在台灣不但沒有票房，台灣民眾更是強烈反對，中共裡應是再清楚不過，那為何還要強調呢？顯然，中共的訴求對象並不是「寄希望於台灣人民」，而是對「特定對象」的要求，警示那些拿過好處、利益的代理人們要積極爭取認證，「愛國統一」績效是作為未來分配「治台」權力的依據。不過，中共都可以隨意撕毀對香港的承諾，那麼對台灣絕不會手軟，「愛國者」只要合乎「中共的黨意」便可擁有權力，一旦被視為不聽話則會被剝奪參政權，「愛國者」不過是中共對台統戰的工具罷了。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。